Deniz Seki'nin fit hali şaşırttı! Photoshop iddialarına da işte böyle yanıt verdi

Başarılı şarkıcı Deniz Seki, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda mide ameliyatı geçiren şarkıcının verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. 1 saat boyunca banka şubesinde kalan Deniz Seki çıkışta "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı" dedi. Sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Seki, "Hala sıkıntım devam ediyor, tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum" diye konuştu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarının hatırlatılması üzerine ise "Ne photoshopu arkadaşlar görüyorsunuz işte karşınızdayım" diyerek kahkaha attı.