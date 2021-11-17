Burcu Esmersoy, o konuda da çok iyi! Tüketim çılgınlığının önüne geçip, ekonomimi iyi yönetiyorum

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy, elinde para dolu zarf ile döviz bürosubanka arası koşuşturuken objektiflere yansıdı.
Etiler'de gazetecileri görünce şaşıran Esmersoy, "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna ilginç cevaplar verdi.
Esmersoy, "Ben oldum olası yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Sürekli ev alıyorum. Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı görmeniz lazım. Bir yandan para alıp diğer taraftan altın alıyor herkes. Bende Euro bozdurdum, bankaya yatıracağım. Tabii ki ödemelerim var, aksatmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.