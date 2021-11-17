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    Burcu Esmersoy, o konuda da çok iyi! Tüketim çılgınlığının önüne geçip, ekonomimi iyi yönetiyorum

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yatırım tüyoları verdi: Sürekli ev alıyorum. Kıyafet konusunda da ikinci eli tercih ediyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçip, ekonomimi iyi yönetiyorum.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Sürekli evleniyor

    Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy, elinde para dolu zarf ile döviz bürosubanka arası koşuşturuken objektiflere yansıdı.

    Etiler'de gazetecileri görünce şaşıran Esmersoy, "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna ilginç cevaplar verdi.

    Esmersoy, "Ben oldum olası yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Sürekli ev alıyorum. Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı görmeniz lazım. Bir yandan para alıp diğer taraftan altın alıyor herkes. Bende Euro bozdurdum, bankaya yatıracağım. Tabii ki ödemelerim var, aksatmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        BİR SÜREDİR BÖYLE


        Giyim tarzıyla dikkat eden Esmersoy, "Bu ikinci elden aldığım bir erkek takımı, bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomimi de iyi yönetiyorum" dedi.
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