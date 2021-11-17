Burcu Esmersoy, o konuda da çok iyi! Tüketim çılgınlığının önüne geçip, ekonomimi iyi yönetiyorum



Giyim tarzıyla dikkat eden Esmersoy, "Bu ikinci elden aldığım bir erkek takımı, bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomimi de iyi yönetiyorum" dedi.