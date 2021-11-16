Dünyaca ünlü şarkıcı Adele içini döktü! Dehşet verici panik ataklar yaşadım

ABD'de Oprah Winfrey'in televizyon şovuna çıkan ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Adele, içini döktü. Yıldız şarkıcı 2018 yılında eşi Simon Konecki'den ayrıldığı zaman "evlilik" fikrine "saygısızlık" ettiği hissine kapıldığını ve boşandığı için utandığını söyledi. Boşanma sonrasında "dehşet verici panik ataklar" yaşadığını söyleyen Adele, bunun kendisini sıkı bir egzersiz düzeni uygulamaya yönelttiğini ve bu yolla 2 yılda yaklaşık 50 kilo verdiğini söyledi.