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    Dünyaca ünlü şarkıcı Adele içini döktü! Dehşet verici panik ataklar yaşadım

    ABD'de Oprah Winfrey'in televizyon şovuna çıkan ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Adele, içini döktü. Boşanma sonrası dehşet verici panik ataklar yaşadığını belirten Adele, 2 yılda 50 kilo verdiğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    Boşandığım için utandım

    ABD'de Oprah Winfrey'in televizyon şovuna çıkan ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Adele, içini döktü. Yıldız şarkıcı 2018 yılında eşi Simon Konecki'den ayrıldığı zaman "evlilik" fikrine "saygısızlık" ettiği hissine kapıldığını ve boşandığı için utandığını söyledi. Boşanma sonrasında "dehşet verici panik ataklar" yaşadığını söyleyen Adele, bunun kendisini sıkı bir egzersiz düzeni uygulamaya yönelttiğini ve bu yolla 2 yılda yaklaşık 50 kilo verdiğini söyledi.



    SOSYETEYE ARABESK
    Etiler'in popüler mekanı Uluorta'da önceki akşam Azeri şarkıcı Günel Zeynelova sahne aldı. Siyah pullu elbisesiyle göz kamaştıran şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. "Bugün arabesk müziğin nabzı Uluorta'da atacak" diyen Günel, Müslüm Gürses şarkılarıyla geceye damga vurdu.



    SİNAN SÖYLEDİ ÖZGE YÖNETECEK
    Sinan Güleryüz, 'Yak Yakacaksan' şarkısının tanıtımını önceki akşam İstanbul Gabbro'da gerçekleştirdi. Şarkıya çekilecek klibin yönetmenliğini ise oyuncu eşi Özge Özder üstlendi. (Aydın HAMZA)


        HAYALİ GERÇEK OLDU
        Senem'ın "Bana Ne" şarkısının klibi beğeni topladı. Şarkıcı, "Evde telefon kulaklığıyla şarkı kaydederek başlayan hayalim şimdi gerçek oldu" diyerek mutluluğunu paylaştı.



        MİNİ ŞOV
        İrem Derici, önceki akşam Harbiye'deki Flu isimli mekanda sahne aldı. Derici, giydiği mini kıyafetiyle cesaretini konuşturdu. Şu sıralar konserden konsere koşan şarkıcı, yeni açılan Harbiye Flu'yu çok beğendiğini söyledi. (Aydın HAMZA)



        UTANGAÇ MABEL
        Şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam bir kız arkadaşı ile Cihangir'de görüntülendi. Flaşlar patlayınca "Arkadaşlar çekmeseydiniz iyi olurdu utandım" diyen Matiz, sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi. (Aydın HAMZA)



            İZMİR HUZURU
            Tuğba Yurt, Mandalina Festivali kapsamında önceki gün İzmir Menderes'te sahne aldı. "İzmir benim ikinci memleketim" diyen Yurt, "Burada güzel bir çiftlik evim var. Huzur adresim" dedi.



            KORTİZON YEMEKTEN ŞİŞTİM
            Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Spor giyim tarzı ile dikkat çeken Akalın, konser alanını adeta coşturdu. Son günlerde hakkında hamile olduğu iddaları çıkan Demet Akalın "Kortizon yemekten şiştim" diyerek söylentileri yalanladı.



            BABAYA VEDA YOK
            Yıllırdır kayıplara karışan Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı, hayata veda etti. Dün son yolculuğuna uğurlanan merhumun cenazesinde gözler kızı Aysun Kayacı'yı aradı.



                2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, sırra kadem bastı. Ünlü modelin yıllardır küs olduğu babası Selahattin Kayacı, bir süredir tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Merhum, dün Üsküdar'da son yolculuğa uğurlandı. Cenazede gözler kızı Aysun Kayacı'yı aradı. Merhumu, çok sayıda akrabası ve dostları uğurlarken, kızı Aysun Kayacı'nın cenazeye katılmamış olması büyük tepki çekti. (Aydın HAMZA)



                ESTETİK CEVAP
                ÖZGE Ulusoy, önceki gün Instagram'da sorucevap yaptı. Ünlü modele sürekli estetik operasyonlarla ilgili sorular gelmesi dikkat çekti. Tek ameliyatını burnundan olduğunu söyleyen ünlü model, "İleride yer çekimine karşı operasyonlar düşünebilirim" dedi.



                ŞAPKALI EBRU
                Karaköy Tonight Otel'in Roof'unda yer alan Zebra Lounge adlı mekanda R&B partileri devam ediyor. Şarkıcı Ebru Keskin, önceki gün yapılan partide fötr şapkasıyla gözleri üzerine topladı.



                    YENİ PROJE YOLDA
                    Gülay Kamaz ile Caroline Yılmaz, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Caroline Yılmaz, "Bu gece birlikte planladığımız yeni projelerimizi konuştuk" dedi.
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                    Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
                    Haberler Saklambaç Dünyaca ünlü şarkıcı Adele içini döktü! Dehşet verici panik ataklar yaşadım
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