Dünyaca ünlü şarkıcı Adele içini döktü! Dehşet verici panik ataklar yaşadım

ABD'de Oprah Winfrey'in televizyon şovuna çıkan ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Adele, içini döktü. Yıldız şarkıcı 2018 yılında eşi Simon Konecki'den ayrıldığı zaman "evlilik" fikrine "saygısızlık" ettiği hissine kapıldığını ve boşandığı için utandığını söyledi. Boşanma sonrasında "dehşet verici panik ataklar" yaşadığını söyleyen Adele, bunun kendisini sıkı bir egzersiz düzeni uygulamaya yönelttiğini ve bu yolla 2 yılda yaklaşık 50 kilo verdiğini söyledi.
SOSYETEYE ARABESK
Etiler'in popüler mekanı Uluorta'da önceki akşam Azeri şarkıcı Günel Zeynelova sahne aldı. Siyah pullu elbisesiyle göz kamaştıran şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. "Bugün arabesk müziğin nabzı Uluorta'da atacak" diyen Günel, Müslüm Gürses şarkılarıyla geceye damga vurdu.
SİNAN SÖYLEDİ ÖZGE YÖNETECEK
Sinan Güleryüz, 'Yak Yakacaksan' şarkısının tanıtımını önceki akşam İstanbul Gabbro'da gerçekleştirdi. Şarkıya çekilecek klibin yönetmenliğini ise oyuncu eşi Özge Özder üstlendi. (Aydın HAMZA)