Havva Öztel paylaştığı o karelerle yine ortalığı yaktı! Aleyna Tilki'yi bile gölgede bıraktı





Sosyal medyanın yalan bir dünya olduğunu söyleyen Tilki, "Mutluluğun hayat standartlarınla ve misyonunla bir ilgisi yok. Ve güzelliğin de Instagram filtreleriyle bir ilgisi yok! Benim içimden her zaman sahip olduklarımı değil, ödediğim bedelleri göstermek geldi. Fazla kiloları, mutsuzlukları, çaresizlikleri ben görmezden gelmeyeceğim. Hepimiz sizden biriyiz" demişti.