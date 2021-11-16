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    Havva Öztel paylaştığı o karelerle yine ortalığı yaktı! Aleyna Tilki'yi bile gölgede bıraktı

    Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyada döktüğü gözyaşlarına destek vererek takdir toplamıştı. Ancak ünlü popçu annesi Havva Öztel'le ters düştü. Dubai tatilinde annesinin sosyal medya paylaşımları Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı.

    Vay anam!

    Aleyna tilki, kardeşi Ayça ve annesi Havva Öztel ile Dubai'ye tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyada döktüğü gözyaşlarına destek veren Aleyna Tilki, takdir toplamıştı.



    Sosyal medyanın yalan bir dünya olduğunu söyleyen Tilki, "Mutluluğun hayat standartlarınla ve misyonunla bir ilgisi yok. Ve güzelliğin de Instagram filtreleriyle bir ilgisi yok! Benim içimden her zaman sahip olduklarımı değil, ödediğim bedelleri göstermek geldi. Fazla kiloları, mutsuzlukları, çaresizlikleri ben görmezden gelmeyeceğim. Hepimiz sizden biriyiz" demişti.



    KIZLARINI GEÇTİ
    Ancak 21 yaşındaki genç popçunun annesi Havva Öztel, kızıyla ters düştü. 42 yaşındaki Öztel, Dubai tatilinden yaptığı paylaşımlarla genç kızlara meydan okudu.



        Önceki gün plajda pembe bikinisiyle iddiasını ortaya koyan Havva Öztel, dün de Dubai çöllerinde birbirinden cesur pozlara imza attı. Süper mini şortuyla kumlara uzanıp sere serpe pozlar veren Öztel'e, "Havalı anne", "Kızlarından daha meraklı sosyal medyaya" yorumları yapıldı.
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        Haberler Saklambaç Havva Öztel paylaştığı o karelerle yine ortalığı yaktı! Aleyna Tilki'yi bile gölgede bıraktı
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