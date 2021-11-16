Havva Öztel paylaştığı o karelerle yine ortalığı yaktı! Aleyna Tilki'yi bile gölgede bıraktı

Aleyna tilki, kardeşi Ayça ve annesi Havva Öztel ile Dubai'ye tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyada döktüğü gözyaşlarına destek veren Aleyna Tilki, takdir toplamıştı.
Sosyal medyanın yalan bir dünya olduğunu söyleyen Tilki, "Mutluluğun hayat standartlarınla ve misyonunla bir ilgisi yok. Ve güzelliğin de Instagram filtreleriyle bir ilgisi yok! Benim içimden her zaman sahip olduklarımı değil, ödediğim bedelleri göstermek geldi. Fazla kiloları, mutsuzlukları, çaresizlikleri ben görmezden gelmeyeceğim. Hepimiz sizden biriyiz" demişti.
KIZLARINI GEÇTİ
Ancak 21 yaşındaki genç popçunun annesi Havva Öztel, kızıyla ters düştü. 42 yaşındaki Öztel, Dubai tatilinden yaptığı paylaşımlarla genç kızlara meydan okudu.