Sibel Can ilk kez ilahi söyleyerek ayakta alkışlandı

Sibel Can, önceki akşam Taksim AKM'de İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali gecesine katıldı. Sevenlerinin karşısına ilk kez ilahi söyleyerek çıkan Can, ayakta alkışlandı. Ünlü sanatçı, "Ben küçükken evimizde mevlid okunurdu ve ben inanılmaz bir şekilde huzur dolardım. Allah'ım dualarımı kabul etti ve bunca yıl sonra bana burada İlahi okumayı nasip etti. İlahi albümü çıkarabilirim çünkü bu akşam inanılmaz bir maneviyat yaşadım" diye konuştu. Aydın HAMZA
EVİNDE SAHNE ALDI
Seda Sayan, Luvia Yeşilköy'de sahne aldı. Güzel şarkıcı, "Pandemiden sonra ilk gazino sahnem. Yeğenlerimin mekanı ve ben bu gece burada bir anlamda ev sahibiyim. Kendimi evimin salonunda şarkı söyleyecek gibi hissediyorum" dedi.
ŞİDDETE GELİN!
Manken Şebnem Schaefer, podyumdan anlamlı bir mesaj verdi. Asr-ı Nazende Gelinlik, 2022 sezonu ürünlerinin tanıtımı için özel bir defile düzenledi. Wyndham Grand İzmir Özdilek'te gerçekleşen defilede, ünlü model Şebnem Schaefer görev aldı. 'Kadına şiddet' temasının işlendiği defilenin sonunda yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyuma çıkan Şebnem Schaefer, konuklar tarafından ayakta alkışlandı.