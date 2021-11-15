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    Sibel Can ilk kez ilahi söyleyerek ayakta alkışlandı

    Sibel Can, önceki akşam Taksim AKM'de İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali gecesine katıldı. Sevenlerinin karşısına ilk kez ilahi söyleyerek çıkan Can, ayakta alkışlandı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    Sibel Can ilahi okudu

    Sibel Can, önceki akşam Taksim AKM'de İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali gecesine katıldı. Sevenlerinin karşısına ilk kez ilahi söyleyerek çıkan Can, ayakta alkışlandı. Ünlü sanatçı, "Ben küçükken evimizde mevlid okunurdu ve ben inanılmaz bir şekilde huzur dolardım. Allah'ım dualarımı kabul etti ve bunca yıl sonra bana burada İlahi okumayı nasip etti. İlahi albümü çıkarabilirim çünkü bu akşam inanılmaz bir maneviyat yaşadım" diye konuştu. Aydın HAMZA

    EVİNDE SAHNE ALDI
    Seda Sayan, Luvia Yeşilköy'de sahne aldı. Güzel şarkıcı, "Pandemiden sonra ilk gazino sahnem. Yeğenlerimin mekanı ve ben bu gece burada bir anlamda ev sahibiyim. Kendimi evimin salonunda şarkı söyleyecek gibi hissediyorum" dedi.

    ŞİDDETE GELİN!
    Manken Şebnem Schaefer, podyumdan anlamlı bir mesaj verdi. Asr-ı Nazende Gelinlik, 2022 sezonu ürünlerinin tanıtımı için özel bir defile düzenledi. Wyndham Grand İzmir Özdilek'te gerçekleşen defilede, ünlü model Şebnem Schaefer görev aldı. 'Kadına şiddet' temasının işlendiği defilenin sonunda yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyuma çıkan Şebnem Schaefer, konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

        GÜL GİBİ JEST
        Hakan Altun, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da sevenleriyle buluştu. Bir hayranının kulisine 50 adet gül gönderdiği Altun, "Şaşırdım ama çok güzeller, bir fotoğraf çektirmeden bırakmam çiçeklerimi" dedi.

        İŞTE YENİ GÜLBEN
        Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, hafta sonu İstanbul Nossa Costa'da sahneye çıktı. İmajını yenileyen şarkıcı, kıpır kıpır enerjisiyle sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.

        ALEYNA GÖLGEDE KALDI!
        Aleyna         Tilki, kardeşi Ayça ve annesi Havva Öztel ile Dubai'ye tatile gitti. Gündüz plajda kızlarıyla vakit geçiren Öztel, pembe plaj tarzıyla iddiasını ortaya koydu. Üst üste pozlarını paylaşan Havva Öztel'in karelerine beğeni ve yorum yağdı. Öztel'e, "Aleyna'yı gölgede bıraktın" yorumları yapıldı.

            GÜZELLİĞİ TAÇLANDI
            Miss Fashion Türkiye birincisi Elif Yılmaz, Dubai'de gerçekleşen Miss Fashion World'den dereceyle döndü. Yılmaz, 30 ülkenin katıldığı yarışmada "first runner- up" seçildi. Yılmaz, yarışma sonrası "Dereceye gireceğime olan inancım tamdı. Bu sonuç benim için sürpriz olmadı" diyerek mutluluğunu paylaştı.

            HANDE'NİN GECESİ
            Kalamata, Akaretler'den sonra Boğaz'ın İncisi Sortie'de sevenleriyle buluştu. Erol-Varol Kaynar kardeşlerin sahibi olduğu mekanın açılışına ünlüler akın etti. Ergun Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Hande Yener, Berksan, Saba Tümer gibi ünlü isimler göze çarptı. Grek müziği eşliğinde tabak kıran Hande Yener, gecede bol bol efkar dağıttı.

            OFFROAD HEYECANI
            Offroad heyecanını şehrin kalbine taşıyan Turkcell Platinum, ikinci kez düzenlediği Platinum Offroad Challenge etkinliği kapsamında offroad sporuyla ilgilenen profesyonelleri bir araya getirdi. Turkcell Platinum Park'ın ev sahipliğinde 14 takımın kıyasıya yarıştığı etkinlikte; Arda Türkmen, Burcu Şendir, Cem-Hülya Kalyoncu, Ece Kıral, Gaya-Alpay Başaran, Sinem Yıldırım, Tuçe Peksayar, Yelda Güral gibi ünlü isimler de offroad heyecanına ortak oldu.

                İŞİN ASLI İYİLİK
                Aslı Bekiroğlu, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. 25 yaşındaki oyuncu, doğum günü için hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. Bekiroğlu, hayranlarına "16 Kasım benim doğum günüm. Kanser hastası çocukların gözlerindeki ışıltı olup, umut olalım istiyorum. Şimdiden, birlikte yüzünü güldüreceğimiz çocuklar için size teşekkür ederim" mesajı yayınladı.

                KÖY STARI
                Selçuk Balcı, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Köy hayatını sevdiğini belirten Balcı, "Karadeniz yaylalarını çok seviyorum. Pandemide daha çok fırsatım oldu. O süreçte uzun süre köyde kaldım. Çay da topladım, odun da kestim" diye konuştu.
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                Haberler Saklambaç Sibel Can ilk kez ilahi söyleyerek ayakta alkışlandı
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