Sibel Can ilk kez ilahi söyleyerek ayakta alkışlandı

Sibel Can, önceki akşam Taksim AKM'de İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali gecesine katıldı. Sevenlerinin karşısına ilk kez ilahi söyleyerek çıkan Can, ayakta alkışlandı. Ünlü sanatçı, "Ben küçükken evimizde mevlid okunurdu ve ben inanılmaz bir şekilde huzur dolardım. Allah'ım dualarımı kabul etti ve bunca yıl sonra bana burada İlahi okumayı nasip etti. İlahi albümü çıkarabilirim çünkü bu akşam inanılmaz bir maneviyat yaşadım" diye konuştu. Aydın HAMZA