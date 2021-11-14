Hande Erçel ve Hadise yine karşı karşıya geldi! Sosyal medya Erçel'i tercih etti





CEREN ŞOKTA!

Oyuncu Ceren Moray ve Fransız eşi Nico Burn, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili, muhabirlerle sohbet etti. Son projesi aniden ekranlara veda eden Moray, "Bizim için de erken bir final oldu. Tüm ekip şok olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" dedi. (Aydın HAMZA)