Hande Erçel ve Hadise yine karşı karşıya geldi! Sosyal medya Erçel'i tercih etti

Hande Erçel ve Hadise yine karşı karşıya geldi. Erçel'in eski sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise, bu kez güzel oyuncuyla aynı kıyafeti giydi.
Sosyal medyada "Kıyafet en çok hangisine yakıştı?" anketleri başladı. Moda dünyasına el atan Hadise ve güzel oyuncu arasındaki rekabette yüzü gülen Hande Erçel oldu.
MODEL DEĞİLİM
Güzel oyuncu Yasemin Allen, adının model olarak anılmasına cevap verdi. 32 yaşındaki Allen, "Sanılanın aksine hiç modellik yapmadım. Topuklu ile normal hayatta bile zor yürüyorum" dedi.