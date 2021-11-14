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    Hande Erçel ve Hadise yine karşı karşıya geldi! Sosyal medya Erçel'i tercih etti

    Sosyal medyada reklam yapanları, “Link görmekten öğhhhh geldi. Herkes Infulencer olmuş” diye eleştiren Aslışah Alkoçlar, ‘U’ dönüşü yaptı. Sosyetik güzel de reklamlara başladı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 14 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    Erçel Hadise’yi ezdi

    Hande Erçel ve Hadise yine karşı karşıya geldi. Erçel'in eski sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise, bu kez güzel oyuncuyla aynı kıyafeti giydi.



    Sosyal medyada "Kıyafet en çok hangisine yakıştı?" anketleri başladı. Moda dünyasına el atan Hadise ve güzel oyuncu arasındaki rekabette yüzü gülen Hande Erçel oldu.



    MODEL DEĞİLİM
    Güzel oyuncu Yasemin Allen, adının model olarak anılmasına cevap verdi. 32 yaşındaki Allen, "Sanılanın aksine hiç modellik yapmadım. Topuklu ile normal hayatta bile zor yürüyorum" dedi.



        GÖZLERİ SELÇUK'U ARIYOR
        Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino, önceki akşam Alişan, oryantal Didem ve Ebru Yaşar'ın muhteşem performanslarına ev sahipliği yaptı. Alişan, bir süre önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın yokluğunu hala derinden hissettiğini ve sahnesinin ilk yarım saatinde gözlerinin sürekli onu aradığını dile getirdi.



        "İlk" yarım saat genellikle biraz donuk ve tutuk oluyorum. En yakını kaybedip tekrar şarkı söylemek çok zor bir karardı benim için. Buse benim en büyük destekçim. Olmasaydı ne yapardım, başarabilir miydim bilemiyorum" dedi.



        GÜLMAN TEPKİSİ
        Fransa dönüşü Kemal Gülman ile pişti olan Feryal Gülman, sessizliğini bozdu. Feryal Hanım, "Yapılan açıklamalar çok ayıp" dedi.



            BABA KAPANIŞ
            Cahide Palazzo'da önceki akşam Serkan Kaya sahne aldı. Sevenlerini coşturan Kaya, finali Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" şarkısıyla yaptı.



            HER ZAMAN ŞIK
            Sosyetik İdil Fırat, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu yapan İdil Fırat, ilerleyen saatlerde vale noktasından aracını teslim aldı. Fırat, her zaman olduğu gibi güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.



            CEREN ŞOKTA!
            Oyuncu Ceren Moray ve Fransız eşi Nico Burn, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili, muhabirlerle sohbet etti. Son projesi aniden ekranlara veda eden Moray, "Bizim için de erken bir final oldu. Tüm ekip şok olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" dedi. (Aydın HAMZA)



                YOĞUN İLGİ
                Orhan Gencebay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Usta sanatçıya sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Gencebay, her zaman olduğu gibi mütevazı tavırlarıyla yanına gelen sevenlerinin fotoğraf isteğini geri çevirmeden tek tek fotoğraf çektirdi.



                GÜZEL İSTEK
                Burcu Özberk, örnek bir davranışa imza attı. Kalbinin güzelliğini konuşturan oyuncu, 11 Aralık tarihli doğum gününde hediye yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na bağış çağrısı yaptı. Özberk, Instagram'dan "11 Aralık doğum günüm. Bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. TODEV için açtığım kampanyaya destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" dedi.



                EN TATLI MİNİK
                Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeğini dedesiyle tanıştırmak için sevgilisi Alev Aydın'la birlikte Türkiye'ye geldi. Ünlü çift, önceki gün oğulları Ender Ridley ile İstanbul'da gezintiye çıktı. Halsey, Boğaz hattında gezerken sahilde duvarda 'minik' yazısını gördü. Oğlunu yazının yanına koyarak fotoğraf çeken Halsey'e "En tatlı minik" yorumları yağdı.



                    TÜRKMEN COŞKUSU
                    GökhanTürkmen, If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde konser verdi. Türkmen, disco funk albümü '7'den en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.



                    HASRET GİDERDİ
                    Güzel oyuncu Sezgi Sena Hasoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen oyuncu, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Parle'de yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Hasoğlu, "Dostlarımla hasret giderdim" diye konuştu.
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                    Türk dünyasının kalbi AKM’de attı
                    Haberler Saklambaç Hande Erçel ve Hadise yine karşı karşıya geldi! Sosyal medya Erçel'i tercih etti
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