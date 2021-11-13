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    Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay çiftinden hızlısı yok!

    İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, ayrılığa yine dayanamadı. Birçok kez aşklarını bitirip tekrar barışan ikili, önceki gün yine birlikteydi. İşte sizler için derlediğimiz Saklambaç haberleri...

    Rota Edwina!

    Bir dargın bir barışık aşkları ile magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, önceki gün İstinyePark'taydı. Ayrı ayrı AVM'ye gelen ikili, Markalar Sokağı'nda bulunan Hermes mağazasının önünde görüldü.

    Ayaküstü konuşan eski basketbolcu ve sosyetik güzel, daha sonra ayrıldı. Kutluay, AVM'den ayrılırken, Sponza ise alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

    Birçok kez ayrılıp barışan ikilinin aşklarına devam kararı aldığı ve yıpratılmamak için şimdilik bunu herkesten gizlediği öğrenildi. (Aydın HAMZA)



    SİNAN ERİDİ!
    Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'yla önceki akşam Elbet Staekhouse çıkışı görüntülendi. Mekandan el ele ayrılan çiftten, Kıratlı, tiyatroya başlayacağını söyledi. Güzel oyuncu, "Sinan klip çekimlerine kadar sıkı spor yapacak. Diyet yapıyor. Şimdiden 8 kilo verdi" dedi. (Aydın HAMZA)



    'KIYIM' KUTLAMASI
    Alaturka müziğin sevilen ismi İsmail Özkan, 'Kıyım' adlı single çalışması ile beğeni topladı. Özkan, önceki gece 'Kıyım' adlı şarkısının başarısını dostlarıyla birlikte Arnavutköy Sur Balık'ta kutladı. Şarkıcıyı bu mutlu gecesinde Aslı Hünel ve Saruhan Hünel kardeşler de yalnız bırakmadı.



        SÜRPRİZ YAPACAK
        Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası 15-21 Kasım arasında Antalya Mega Saray Otel'de yapılacak. 1 hafta sürecek turnuvada Hülya Avşar da yarışacak. Kortlarda birbirinden farklı kıyafetlerle gördüğümüz Avşar Kızı, yine sürpriz kıyafetler hazırlatıyor. Turnuvadan elde edilen tüm gelir; başarılı tenisçi çocukların yanı sıra maddi durumu yetersiz başarılı lise ve üniversite öğrencilerine aktarılacak.



        'DEVİRE DEVİRE' GELİYOR
        Birçok ünlü ismin aranjörlüğünü yapan Nergiz, ilk single'ını hazırladı. "Devire Devire" ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Nergiz, hem şarkısıyla hem de klibiyle bu kışa damgasını vuracak. Şarkı Müzikonair etiketiyle çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak.



        YASAK SÜRÜYOR
        Seda Sayan, önceki akşam oğlu Oğulcan Engin'in sahibi olduğu Emily's adlı mekandaydı. Deri kıyafetiyle dikkat çeken Sayan'a Oğulcan Engin'in Miray Daner'le ilişkisi soruldu. Ünlü sanatçı, "Benim bu konuda konuşma yasağım henüz kalkmadı. Oğulcan'a sorun" cevabı verdi. (Aydın HAMZA)



            ALIŞVERİŞ MUTLULUĞU
            PelinKarahan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncunun ilk durağı Moda Caddesi'ndeki Beymen mağazası oldu. Kısa bir alışveriş turu yapan Karahan, daha sonra dostlarıyla buluşup yemek yedi.



            TARİHİ ROMANTİZM
            Kıvanç Tatlıtuğ, dizi çekimi için gittiği Mardin'i karış karış gezdi. Ünlü oyuncu, tasarımcı eşi Başak Dizer'le Mardin'in altını üstüne getirdi. Çift, tarihi yerleri el ele gezerek, romantik anlar yaşadı. Bu anlarını Instagram'da paylaşan Tatlıtuğ'un pozları beğeni rekoru kırdı.



            KEŞİF ROTASI
            Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi Batı Karadeniz'i keşfetti. Ekip, Safranbolu'ya gitti. Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen geziye ünlüler katılım sağladı.



                HAVALI KLİP
                Gülçin, yeni şarkıcı "Birbirimize İyi Gelmiyoruz"u müzik severlerin beğenisine sundu. Ergün, klipteki uçma sahnesi için yarım saat havada asılı kaldı.



                HOŞGELDİN GÖKÇE
                Gökçe, karantina döneminde bol bol üretti. Yeni şarkısı 'Hoşgeldin Canım' Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi. Başarılı popçu şarkının düzenlenmesinde babası Ünsal Dinçer ile çalıştı.



                SETLERE DÖNÜYOR
                Oyuncu Erkan Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şahin "Yeniden setlere döneceğim. Türkiye'nin en iyi hocalarından ders aldım. Oyunculuk benim hayalim. Bu süreci iyi atlatarak kendimi zirveye taşımak istiyorum" dedi.
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                Haberler Saklambaç Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay çiftinden hızlısı yok!
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