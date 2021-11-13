Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay çiftinden hızlısı yok!

Bir dargın bir barışık aşkları ile magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, önceki gün İstinyePark'taydı. Ayrı ayrı AVM'ye gelen ikili, Markalar Sokağı'nda bulunan Hermes mağazasının önünde görüldü.
Ayaküstü konuşan eski basketbolcu ve sosyetik güzel, daha sonra ayrıldı. Kutluay, AVM'den ayrılırken, Sponza ise alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
Birçok kez ayrılıp barışan ikilinin aşklarına devam kararı aldığı ve yıpratılmamak için şimdilik bunu herkesten gizlediği öğrenildi. (Aydın HAMZA)
SİNAN ERİDİ!
Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'yla önceki akşam Elbet Staekhouse çıkışı görüntülendi. Mekandan el ele ayrılan çiftten, Kıratlı, tiyatroya başlayacağını söyledi. Güzel oyuncu, "Sinan klip çekimlerine kadar sıkı spor yapacak. Diyet yapıyor. Şimdiden 8 kilo verdi" dedi. (Aydın HAMZA)
'KIYIM' KUTLAMASI
Alaturka müziğin sevilen ismi İsmail Özkan, 'Kıyım' adlı single çalışması ile beğeni topladı. Özkan, önceki gece 'Kıyım' adlı şarkısının başarısını dostlarıyla birlikte Arnavutköy Sur Balık'ta kutladı. Şarkıcıyı bu mutlu gecesinde Aslı Hünel ve Saruhan Hünel kardeşler de yalnız bırakmadı.