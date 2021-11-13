Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay çiftinden hızlısı yok!

Bir dargın bir barışık aşkları ile magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, önceki gün İstinyePark'taydı. Ayrı ayrı AVM'ye gelen ikili, Markalar Sokağı'nda bulunan Hermes mağazasının önünde görüldü.



Ayaküstü konuşan eski basketbolcu ve sosyetik güzel, daha sonra ayrıldı. Kutluay, AVM'den ayrılırken, Sponza ise alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.



Birçok kez ayrılıp barışan ikilinin aşklarına devam kararı aldığı ve yıpratılmamak için şimdilik bunu herkesten gizlediği öğrenildi. (Aydın HAMZA)