Ünlülerin moda sevdası bitmiyor. 2002 yılında Hülya Avşar'la başlayan moda markası kuran isimlere Demet Şener, Fahriye Evcen ve Hadise de eklendi.
Yeni markası Ivy People'ın ürünleri beğeni toplayan Fahriye Evcen'den sonra güzel popçu Hadise de geçtiğimiz günlerde Kert isimli markasını kurup ticarete atılmıştı.Mehmet Dinçerler aşkıyla yüzü gülen Hadise'nin moda hevesi ise hüsrana uğradı.
Sosyal medyada sık sık markasının reklamını yapan popçu, beklediği ilgiyi bir türlü göremedi. Geçtiğimiz günlerde kendi markasının kıyafetini tanıtan Hadise'ye "Kalıpları çok kötü", "Dikişler yamuk" eleştirileri gelmişti. Bazı takipçileri ise tasarımların demode olduğunu iddia ederek "Kert karta kaçmış" yorumları yapmıştı.