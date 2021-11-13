



Son olarak ise Demet Akalın da Kert marka bir kıyafetle poz vermişti. Demet'in göbeğindeki şişlik "Hamile mi?" dedirtmişti. Ancak moda severler kıyafetin kalıbından dolayı Akalın'ın karnının hamile gibi göründüğünü söylemişti. Eleştirileri dikkate alan Hadise ise şimdilerde yeni tasarımlarla bambaşka ürünler çıkarmak için arayışa girmiş.