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    Aşkta kazanan Hadise modada kaybetti! "Kert karta kaçmış"

    Aşk hayatında yüzü gülen Hadise’nin ticaret hayatı kötü başladı. Moda dünyasına el atan güzel popçunun Kert markası beklediği ilgiyi görmedi. Hadise’nin tasarımlarını demode bulanlar “Kert karta kaçmış” dedi.

    Son moda hüsran

    Ünlülerin moda sevdası bitmiyor. 2002 yılında Hülya Avşar'la başlayan moda markası kuran isimlere Demet Şener, Fahriye Evcen ve Hadise de eklendi.



    Yeni markası Ivy People'ın ürünleri beğeni toplayan Fahriye Evcen'den sonra güzel popçu Hadise de geçtiğimiz günlerde Kert isimli markasını kurup ticarete atılmıştı.Mehmet Dinçerler aşkıyla yüzü gülen Hadise'nin moda hevesi ise hüsrana uğradı.



    Sosyal medyada sık sık markasının reklamını yapan popçu, beklediği ilgiyi bir türlü göremedi. Geçtiğimiz günlerde kendi markasının kıyafetini tanıtan Hadise'ye "Kalıpları çok kötü", "Dikişler yamuk" eleştirileri gelmişti. Bazı takipçileri ise tasarımların demode olduğunu iddia ederek "Kert karta kaçmış" yorumları yapmıştı.



        Son olarak ise Demet Akalın da Kert marka bir kıyafetle poz vermişti. Demet'in göbeğindeki şişlik "Hamile mi?" dedirtmişti. Ancak moda severler kıyafetin kalıbından dolayı Akalın'ın karnının hamile gibi göründüğünü söylemişti. Eleştirileri dikkate alan Hadise ise şimdilerde yeni tasarımlarla bambaşka ürünler çıkarmak için arayışa girmiş.
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