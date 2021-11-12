Aleyna Tilki'den olay sözler! Sosyal medyadaki gösterişli hayatının perde arkasını anlattı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz gün "Sosyal medya gerçek değil" diyerek ağladığı anlara ait fotoğraflarını milyonlarca takipçili hesabından paylaşmıştı.
Büyük ses getiren bu paylaşımlar Aleyna Tilki'ye de ilham verdi. Sanal dünyanın yalan olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımla içini döktü.
21 yaşındaki şarkıcı "6 yıldır dünyayı geziyorum. Hayal ettiğim yıldızlarla çalışıyorum. Gencim, popülerim ve olabilecek tüm konfora sahibim şükür. Ama mutluluğun Instagram filtreleriyle bir ilgisi yok. Herkes kendi orijinalliğinde eşsizdir. Hüzün her zaman içimizde bir parçadır. Ve kimsenin hayatı prenses hayatı değildir" dedi.