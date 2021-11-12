Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aleyna Tilki'den olay sözler! Sosyal medyadaki gösterişli hayatının perde arkasını anlattı

    Aleyna Tilki sosyal medyadaki hayatının gerçek olmadığını dile getirip ağlayan Bella Hadid, Aleyna Tilki’ye ilham verdi. Genç şarkıcı olay sözleriyle sosyal medyadaki gösterişli hayatın perde arkasını anlattı.

    ’Bella’ Aleyna

    Dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz gün "Sosyal medya gerçek değil" diyerek ağladığı anlara ait fotoğraflarını milyonlarca takipçili hesabından paylaşmıştı.



    Büyük ses getiren bu paylaşımlar Aleyna Tilki'ye de ilham verdi. Sanal dünyanın yalan olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımla içini döktü.



    21 yaşındaki şarkıcı "6 yıldır dünyayı geziyorum. Hayal ettiğim yıldızlarla çalışıyorum. Gencim, popülerim ve olabilecek tüm konfora sahibim şükür. Ama mutluluğun Instagram filtreleriyle bir ilgisi yok. Herkes kendi orijinalliğinde eşsizdir. Hüzün her zaman içimizde bir parçadır. Ve kimsenin hayatı prenses hayatı değildir" dedi.



        Gençlerin doğallıktan yana olmaları gerektiğini söyleyen Aleyna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer ben size bir mutluluk pazarlamak isteseydim her gün gittiğim restoranlar ve bir araya geldiğim dünya starlarıyla fotoğraflar paylaşırdım.



        Ama benim içimden her zaman sahip olduklarımı değil ödediğim bedelleri göstermek geldi.



        Fazla kiloları, mutsuzlukları, umutsuzlukları, çaresizlikleri ben görmezden gelemeyeceğim.
            Samuray kılıçlı vahşette şoke eden gerçek
            Haberler Saklambaç Aleyna Tilki'den olay sözler! Sosyal medyadaki gösterişli hayatının perde arkasını anlattı
                SON DAKİKA