Aleyna Tilki'den olay sözler! Sosyal medyadaki gösterişli hayatının perde arkasını anlattı





21 yaşındaki şarkıcı "6 yıldır dünyayı geziyorum. Hayal ettiğim yıldızlarla çalışıyorum. Gencim, popülerim ve olabilecek tüm konfora sahibim şükür. Ama mutluluğun Instagram filtreleriyle bir ilgisi yok. Herkes kendi orijinalliğinde eşsizdir. Hüzün her zaman içimizde bir parçadır. Ve kimsenin hayatı prenses hayatı değildir" dedi.