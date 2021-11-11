Osman Sınav’ın ATV ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt' heyecan yarattı

Türkıye'nın yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.







Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.







Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN