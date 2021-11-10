Seçkin savaşçı! Ece Seçkin’in reklam filmi için 1.5 milyon bütçe ayrıldı! | 10 Ekim Saklambaç haberleri

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tüm dünyada oynanan PUBG Mobile için hazırladığı reklam müziği "Vazgeçme'' ile gündeme damgasını vurdu. Sözü ve müziği Ece Seçkin imzasıyla yayınlanan ilk şarkı olma özelliği taşıyan Vazgeçme, bütçesiyle de dikkat çekti. PUBG Mobile'ın projeye aktardığı paranın 1.5 milyon lira olduğu öğrenildi. 200 kişilik bir ekip ile çekimi tamamlanan reklam filmi, gerek patlama sahneleri gerek ise Ece Seçkin'in gerçek silahlarla yer aldığı aksiyon dolu performanslar ile yürekleri ağızlara getirdi.
EL ELE GEZMELERE
43 yaşındaki Bilge Öztürk, yakın arkadaşının oğlu olan sevgilisiyle Nişantaşı sokaklarında turladı...
Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, önceki gün sevgilisi ile ilk kez Nişantaşı'nda el ele objektiflere yansıdı. Gerede'nin evinden çıkan ikili, bir hayli telaşlıydı. Yurtdışına seyahat edeceklerini söyleyen Bilge Öztürk "Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurt dışına çıkacağız. Onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra uzun uzun bütün sorularınızı yanıtlacağız" dedi. (AYDIN HAMZA)
EĞLENCELİ KONSER!
Ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, Hayal Kahvesi Atakent konserleri ile hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Eğlenceli sahnesiyle adeta geceye ışık saçan Suzan Kardeş, şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.