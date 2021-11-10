Seçkin savaşçı! Ece Seçkin’in reklam filmi için 1.5 milyon bütçe ayrıldı! | 10 Ekim Saklambaç haberleri

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tüm dünyada oynanan PUBG Mobile için hazırladığı reklam müziği "Vazgeçme'' ile gündeme damgasını vurdu. Sözü ve müziği Ece Seçkin imzasıyla yayınlanan ilk şarkı olma özelliği taşıyan Vazgeçme, bütçesiyle de dikkat çekti. PUBG Mobile'ın projeye aktardığı paranın 1.5 milyon lira olduğu öğrenildi. 200 kişilik bir ekip ile çekimi tamamlanan reklam filmi, gerek patlama sahneleri gerek ise Ece Seçkin'in gerçek silahlarla yer aldığı aksiyon dolu performanslar ile yürekleri ağızlara getirdi.