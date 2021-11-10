Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Seçkin savaşçı! Ece Seçkin’in reklam filmi için 1.5 milyon bütçe ayrıldı! | 10 Ekim Saklambaç haberleri

    Ece Seçkin’in reklam filmi için 1.5 milyon bütçe ayrıldı! Seçkin, sosyal medyada “Öylebir şey geliyorki, hiçbir şeye benzemiyor!” paylaşımı yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ekim Saklambaç haberleri...

    Seçkin savaşçı!

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tüm dünyada oynanan PUBG Mobile için hazırladığı reklam müziği "Vazgeçme'' ile gündeme damgasını vurdu. Sözü ve müziği Ece Seçkin imzasıyla yayınlanan ilk şarkı olma özelliği taşıyan Vazgeçme, bütçesiyle de dikkat çekti. PUBG Mobile'ın projeye aktardığı paranın 1.5 milyon lira olduğu öğrenildi. 200 kişilik bir ekip ile çekimi tamamlanan reklam filmi, gerek patlama sahneleri gerek ise Ece Seçkin'in gerçek silahlarla yer aldığı aksiyon dolu performanslar ile yürekleri ağızlara getirdi.



    EL ELE GEZMELERE
    43 yaşındaki Bilge Öztürk, yakın arkadaşının oğlu olan sevgilisiyle Nişantaşı sokaklarında turladı...
    Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, önceki gün sevgilisi ile ilk kez Nişantaşı'nda el ele objektiflere yansıdı. Gerede'nin evinden çıkan ikili, bir hayli telaşlıydı. Yurtdışına seyahat edeceklerini söyleyen Bilge Öztürk "Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurt dışına çıkacağız. Onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra uzun uzun bütün sorularınızı yanıtlacağız" dedi. (AYDIN HAMZA)



    EĞLENCELİ KONSER!
    Ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, Hayal Kahvesi Atakent konserleri ile hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Eğlenceli sahnesiyle adeta geceye ışık saçan Suzan Kardeş, şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.



        GENÇLER GELECEĞİMİZ
        Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Usta oyuncu, 'Zengin Mutfağı' adlı oyunu için saatler öncesinde provaya geldi. "Genç arkadaşlarım" diye takdim ettiği oyuncular Gizem Ergün ve Onur Kaya ile birlikte poz verdi. Şener Şen, "Gençler bizim geleceğimiz" diyerek onlara övgüler dizdi.



        EN KÖTÜ 2. OLUR GELİRİM
        Miss Fashion Türkiye 1.'si Elif Yılmaz, 13 Kasım'da Dubai'de gerçekleşecek olan Miss Fashion World öncesi iddialı konuştu!.. Yılmaz, "En kötü 2. olur, gelirim" diyerek, Dubai'deki yarışma öncesi iddiasını ortaya koydu.



        SİNEMA KEYFİ
        Başarılı sunucu Zahide Yetiş önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yetiş, "Asistanım, kardeşim gibidir. Kendimize biraz vakit ayırıp sinemaya geldik" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı
        Haberler Saklambaç Seçkin savaşçı! Ece Seçkin’in reklam filmi için 1.5 milyon bütçe ayrıldı! | 10 Ekim Saklambaç haberleri
            SON DAKİKA