Ünlü model önceki akşam bir otelde Dr. Clinic'in yeni network sisteminin tanıtıldığı gecede sunuculuk yaptı.







Fit görünmek için sırları olmadığını ve tencere yemekleri ile beslendiğini söyleyen Şener, "Büyük sırlarım yok ama özlem duyduklarımı yiyorum" dedi. Sunduğu sağlık programındaki doktorların bazı hastaların kendi fotoğraflarıyla gelerek 'Demet Şener burnu istiyoruz' şeklinde istekleri olduğunu anlatan Şener şunları söyledi: "Estetik tamamen keyfi bir şeydir. Kaza geçirseniz, estetik kişisel kendine bağlı bir şeydir. Ancak sarı, çarpık dişlerle dolaşmanın da manası yok. Günümüzde küçük dokunuşları yapmayan yok gibi. Doktorlar 'Sizin resminizle gelenler de var' diyorlar ama benim burnum doğal o yüzden insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Esneğim, köşelerim yok." Bu sözlere sosyal medyadan tepki geldi: Bir 'Demet' attı yine...