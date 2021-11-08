Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, erken saatlerde Tarabya’da yürüyüş yaptı

TUTKUSU ŞARKILAR

Caroline Yılmaz, "Ta Uzak Yollardan" isimli şarkısını geçtiğimiz gün kliplendirdi. İşkadını kimliğiyle de bilinen Yılmaz, "Şarkı söylemek benim için bir tutku. Her ne kadar iş hayatı içerisinde olsam da şarkılar bana huzur veriyor" diye konuştu.