Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, erken saatlerde Tarabya'da yürüyüş yaptı. "Hayatımızın her anında spor var" diyen Şallı, "Uğur'a da bildiğiniz üzere pilatesi sevdirmeye çalışıyorum. Hiç vakit bulamadığımızda bile 1 saat yürüyüş yaparak günü sporsuz geçirmemeye çalışıyoruz" dedi. AYDIN HAMZA.
TARİHİ SUNUCU
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", muhteşem bir defile ile Gaziantep Mozaik Müzesi'nde final yaptı. Burcu Esmersoy, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Zeugma Müzesi'ndeki etkinlikte sunuculuk yaptı. Tarihi sütunlara da hayran kaldı. Rabun GÜRBÜZ
HEM ÖPTÜ HEM iMZALADI
Alanya'nın fethinin 800. yılı Gülben Ergen konseriyle kutlandı. Enerjisi ve güler yüzü ile beğeni toplayan Ergen, Alanya'da 25 bin kişiye verdiği konser ile izdiham yarattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gülben Ergen, küçük bir hayranını sahneye alarak yanağına önce öpücük kondurdu sonra da imza attı.