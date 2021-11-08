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    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, erken saatlerde Tarabya’da yürüyüş yaptı

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, erken saatlerde Tarabya'da yürüyüş yaptı. "Hayatımızın her anında spor var" diyen Şallı, "Uğur'a da bildiğiniz üzere pilatesi sevdirmeye çalışıyorum. Hiç vakit bulamadığımızda bile 1 saat yürüyüş yaparak günü sporsuz geçirmemeye çalışıyoruz" dedi.

    El ele sabah sporu

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, erken saatlerde Tarabya'da yürüyüş yaptı. "Hayatımızın her anında spor var" diyen Şallı, "Uğur'a da bildiğiniz üzere pilatesi sevdirmeye çalışıyorum. Hiç vakit bulamadığımızda bile 1 saat yürüyüş yaparak günü sporsuz geçirmemeye çalışıyoruz" dedi. AYDIN HAMZA.

    TARİHİ SUNUCU
    Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri     İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", muhteşem bir defile ile Gaziantep Mozaik Müzesi'nde final yaptı. Burcu Esmersoy, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Zeugma Müzesi'ndeki etkinlikte sunuculuk yaptı. Tarihi sütunlara da hayran kaldı. Rabun GÜRBÜZ

    HEM ÖPTÜ HEM iMZALADI
    Alanya'nın     fethinin 800. yılı Gülben Ergen konseriyle kutlandı. Enerjisi ve güler yüzü ile beğeni toplayan Ergen, Alanya'da 25 bin kişiye verdiği konser ile izdiham yarattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gülben Ergen, küçük bir hayranını sahneye alarak yanağına önce öpücük kondurdu sonra da imza attı.

        ZORBA DÖNDÜ
        Ziynet Sali, Funda Arar ve Göknur gibi ünlü isimleri müzik piyasasına kazandıran Zorba Taverna, kış sezonuna kapılarını açtı. Greek eğlencenin adresi olan mekanın önceki akşam solistleri Berfin Gürsoy ve Çiğdem Denk oldu. Sahnede yüzlerce tabak kıran ikili, konuklarına keyifli dakikalar yaşattı.

        KIRMIZI EMİNA
        Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün bu pozuyla büyük beğeni topladı. Kırmızı ceketini aynı renk rujuyla tamamlayan Jahovic'e "Sana kırmızı çok yakışıyor" iltifatları yapıldı.

        TEO DÖNÜYOR
        Teoman önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Akşam yürüyüşü yapan Teo, "Konserlerim yoğun şekilde başlayacak. Şimdi dinleniyorum" dedi.
        Aydın HAMZA

            KATALOG DEĞİL TATİL POZU!
            Meksika'da ağabeyinin yanında tatil yapan Aslı Enver, doğal güzelliğini yine konuşturdu. 37 yaşındaki oyuncu, önceki gün çıktığı tekne turundan bu renkli pozları takipçileriyle paylaştı. Aslı Enver'in kareleri moda çekimlerini aratmadı.

            SON MODA GEZİNTİ
            Oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle yemeği yiyen çift, Moda Caddesi'ndeki ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi.

            DEDİKODULARA MEYDAN YOK
            Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, önceki akşam Ulus UluOrta'da sahne aldı. Günel, "Gökhan Göz ile aşk yaşıyor" iddialarına "Dedikodulara meydan vermiyoruz. Ben 24 yıldır İstanbul'dayım ve özel hayatımla değil sesimle anılmak istiyorum" dedi.

                TUTKUSU ŞARKILAR
                Caroline                 Yılmaz, "Ta Uzak Yollardan" isimli şarkısını geçtiğimiz gün kliplendirdi. İşkadını kimliğiyle de bilinen Yılmaz, "Şarkı söylemek benim için bir tutku. Her ne kadar iş hayatı içerisinde olsam da şarkılar bana huzur veriyor" diye konuştu.

                BOĞAZ'DA SÜRPRİZ TEKLİF
                Bomonti'deki Vibe adlı mekanın sahibi Tuna Abbasoğlu, borsacı sevgilisi Çiğdem Kuşçu'ya evlenme teklif etti. Sosyetik işletmeci, Boğaz'da teknesiyle çıktığı turda 30 bin dolar değerindeki yüzükle diz çökerek Kuşçu'ya, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Gözyaşına hakim olamayan Kuşçu, "Evet" yanıtını verdi.

                DEPRESYON BİTTİ
                Oyuncu Sevda                 Dalgıç, City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Köpeği Hera'yı kaybettikten sonra depresyona girdiğini söyleyen Dalgıç, "Şehir dışına taşındım. Uzun süre sektöre uzak kaldım ama setleri özlediğim için dönme kararı aldım" dedi.
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                Haberler Saklambaç Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, erken saatlerde Tarabya’da yürüyüş yaptı
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