Demet Şener, iş insanı Tolga Arman’la ilk kez fotoğraf paylaştı

SÜRPRİZ GELİYOR

Simge Sağın, önceki gün bir arkadaşıyla Zorlu AVM'deydi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Sağın, "Bir kaç parça almam gereken ürün vardı, hızlıca onları alıp çıkacağız" dedi. Sevenlerine sürprizi olduğunu söyleyen Sağın, "2 yeni şarkım yolda. Yeni yıldan hemen önce ya da hemen sonra çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.