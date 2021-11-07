Demet Şener, iş insanı Tolga Arman'la ilk kez fotoğraf paylaştı. Aşkıyla birlikte Kapadokya'ya giden güzel sunucu, balon keyfi yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
İLİŞKİNİN İLK 3 HAFTASI
Mart ayında yönetmen Burak Yırtar ile evlenen Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün yaptığı paylaşımla yüzleri gülümsetti. İki fotoğrafını paylaşan komedyen, bakımlı haline "İlişkinin ilk 3 haftası" bitkin haline ise "Evliliğin 3. ayı" notu düşerek güldürdü.
YAZLIK ŞIKLIK
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tosun, yazdan kalan havalara uygun kadife tulum tercih etti. Oyuncu, farklı duruşu ile tüm dikkatleri üzerine çekti.