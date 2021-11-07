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    Demet Şener, iş insanı Tolga Arman’la ilk kez fotoğraf paylaştı

    Demet Şener, iş insanı Tolga Arman’la ilk kez fotoğraf paylaştı. Aşkıyla birlikte Kapadokya’ya giden güzel sunucu, balon keyfi yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 7 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    Demet kural bozdu

    Demet Şener, iş insanı Tolga Arman'la ilk kez fotoğraf paylaştı. Aşkıyla birlikte Kapadokya'ya giden güzel sunucu, balon keyfi yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

    İLİŞKİNİN İLK 3 HAFTASI
    Mart ayında yönetmen Burak Yırtar ile evlenen Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün yaptığı paylaşımla yüzleri gülümsetti. İki fotoğrafını paylaşan komedyen, bakımlı haline "İlişkinin ilk 3 haftası" bitkin haline ise "Evliliğin 3. ayı" notu düşerek güldürdü.

    YAZLIK ŞIKLIK
    Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tosun, yazdan kalan havalara uygun kadife tulum tercih etti. Oyuncu, farklı duruşu ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

        MUTLULUĞA 'EVET' DEDİ
        Gündem yaratan haberlere imza atan gazetemizin başarılı muhabiri Doğan Savaş, geçtiğimiz gün Ebru Sazıl ile muhteşem bir törenle evlendi. Adapark Mihver davet evinde gerçekleşen düğünde genç çifti, sevenleri yalnız bırakmadı. Doğan Savaş, Levon Kordonciyan imzalı smokinle şıklığını konuştururken, Ebru Sazıl ise Deniz Albayrak imzalı gelinliğiyle ışıldadı.

        SÜRPRİZ GELİYOR
        Simge Sağın, önceki gün bir arkadaşıyla Zorlu AVM'deydi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Sağın, "Bir kaç parça almam gereken ürün vardı, hızlıca onları alıp çıkacağız" dedi. Sevenlerine sürprizi olduğunu söyleyen Sağın, "2 yeni şarkım yolda. Yeni yıldan hemen önce ya da hemen sonra çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

        TRAFİK PANİĞİ!
        Fatöa Toptaş, önceki gün Zorlu AVM'de gezintideydi. Spor tarzıyla dikkat çeken Toptaş, "Trafiğe kalmadan çıkmam gerekiyor" diyerek evinin yolunu tuttu.

            ANNESİNİ DİNLEDİ
            Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da önceki akşam Defne Samyeli sahne aldı. Sesi ve enerjisiyle konuklarını büyüleyen Samyeli'yi izlemeye gelenler arasında kızı Derin de vardı.

            BURAY ESCOBAR
            Popçu Buray, Jolly Joker Vadistanbul             sahnesinde verdiği konserle sonbahar turnesini tamamladı. Buray, "Küçücük bir Kolombiya tatilim olacak. Gitmişken Escobar'ın malikanesini de ziyaret edeceğim. Başıma bir iş gelmez inşallah" diyerek güldürdü.

            KOMEDİ ZAMANI
            Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmeliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2' filmi, 3 Aralık'ta vizyona giriyor. Serinin yeni macerasına eniştelerin kahkaha dolu mücadelesi damga vuracak.

                BABA-OĞUL DÜET
                Söz                 yazarı Aşkın Tuna, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde şarkılarının hikayelerini anlatan müzikal bir şov yaptı. Gecede ünlü müzisyen, şarkıcı oğlu Tunacan Tuna'yla da düet yaptı.

                ENERJİ ATIYOR
                Oyuncu Ceyda Ateş, kızıyla birlikte sosyal medyayı renklendirmeye devam ediyor. ABD'de yaşayan oyuncu, önceki gün kızı Talia ile parkta oyun aynadı. Bu anları Instagram'da ölümsüzleştiren Ateş, "Günlük enerjimizi atıyoruz" dedi.
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                Emekliye ek zam
                Haberler Saklambaç Demet Şener, iş insanı Tolga Arman’la ilk kez fotoğraf paylaştı
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