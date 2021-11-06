Şarkıcı Hera Aslan, önceki gece Fine Bomonti adlı mekanda sahneye çıktı. Müzisyen Ozan Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan şarkıcı, "Aramızda evlilik konusu geçmedi ama her an sürpriz olabilir" dedi.

BAKICI BERKAY

Özlem Ada Şahin, önceki akşam Etiler'deki Da Mario'daydı. Şahin, kız arkadaşlarının kendisine doğum günü sürprizi yaptığını söyledi. Eşi Berkay Şahin sorulunca da "Evde çocuk bakıyor, 30 kere beni aradı şimdi yanına geçeceğim" diye cevapladı. Aydın HAMZA

SÜRPRİZ AŞK

Bir süre önce Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Çilem Nur Demiral, önceki gün Murat Cevahir, ile İstinyePark'taydı. El ele görüntülenen ikili, Mezzaluna Restaurant'ta baş başa akşam yemeği yedi.

HER TELDEN AVCI

Koray Avcı, önceki gece Dada sahnesindeydi. Rock, alaturka pop, arabesk, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği şarkılarından oluşan geniş bir repertuar hazırlayan sanatçı, müzik ziyafeti çekti.

GÖZLER ONDA

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki akşam Etiler'deydi. 6 milyon liralık özel yapım Ferrari aracıyla ilk kez görüntülenen Sarıoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Aydın HAMZA.

GÜNEL İSYANDA!

Şarkıcı Günel Zeynalova, hakkında çıkan 'Gökhan Göz ile aşk yaşıyor' haberlerine isyan etti. Zeynalova, "Gökhan Bey hayal görüyor sanırım. Gündeme gelmek için ismimi kullandı. Büyük saçmalık" dedi.

YÜZLER GÜLÜYOR

Nihal Yalçın ve sevgilisi Berker Güven, Cihangir'deydi. Sarmaş dolaş yürürken çiftin mutlu halleri dikkat çekti.

'PROJE OKUYORUM'

Şükrü Özyıldız, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda arkadaş gurubuyla oturan oyuncu, "Henüz bir şey yok. Gelen projeleri okuyup değerlendiriyorum" diye konuştu.