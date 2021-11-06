Burcu Esmersoy'a soğuk duş! Berk Suyabatmaz, sosyetik Gonca Duru ile aşkını ilan etti

Sunucu Burcu Esmersoy'la boşandıktan sonra adı sık sık çapkınlık haberleriyle anılan Berk Suyabatmaz, son olarak Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamıştı.

Suyabatmaz, şimdilerde kalbini sosyetik Gonca Duru'ya kaptırdı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün ilan-ı aşk etti.

İki çocuk annesi olan Duru, sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Birlikte çekildikleri karesine "Doğum günün kutlu olsun kıymetlim" notu düşen Gonca Hanım, Nil Karaibrahimgil'in "Ben Ona Resmen Aşığım" şarkısını da videoya ekleyerek sevgilisine jest yaptı.