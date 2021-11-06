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    atv’ye ödül yağmuru!

    atv’nin reyting rekortmeni dizileri ve başarılı programları İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin belirlediği, “Altın 61 Ödülleri”ne damga vurdu. Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kuruluş Osman, "Yılın En İyi Dizisi", Burak Özçivit, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film ise "Yılın En İyi Yapımı" seçildi.

    atv’ye ödül yağmuru!

    İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği "Altın 61 Ödül" töreni 7. kez yapıldı. Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kuruluş Osman, "Yılın En İyi Dizisi", Burak Özçivit, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film ise "Yılın En İyi Yapımı" seçildi.

    Gecede Esra Erol, "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" ödülüne, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ise "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülüne layık görüldü.

    Ayrıca, Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in başarılı oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun, "Yılın Yıldızı Parlayan Oyuncusu", Onur Seyit Yaran ise "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı.

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