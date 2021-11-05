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    Bensu Soral evde Hakan Baş eğlencede! Gecelerde teselli buluyor...

    Bensu Soral’la evliliğini kurtarmaya çalışan Hakan Baş, bir yandan da gecelerde teselli buluyor. Ünlü iş adamı, önceki gün ABD’den dönen eşiyle evinde hasret gidermek yerine yine eğlence turuna çıktı. İşte detaylar...

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
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    Bensu evde Hakan eğlencede

    Oyuncu Bensu Soral ve üç yıllık eşi Hakan Baş'ın ilişkisi kafa karıştırmaya devam ediyor.

    Güzel oyuncuyla evliliklerinde zor bir süreçten geçen ve boşanacakları iddiaları çıkan iş insanı Hakan Baş, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülendi.



    Yaptığı son açıklamada, "Bensu nasıl isterse öyle olacak" diyen iş adamının yine yalnız başına gecelerde boy göstermesi dikkat çekti.

    Geçtiğimiz hafta Hande Erçel'le ABD'ye giden Bensu Soral ise önceki gün Türkiye'ye dönmüştü. Erçel'i havaalanında sevgilisi Kerem Bürsin karşılarken Bensu Soral karşılamaya kimse gelmemişti.



    Gözlerin aradığı Hakan Baş ise önceki gece yine eğlence turunda objektiflere takıldı.

    Arkadaş grubuyla keyif yapan Baş'ın evde olan eşiyle hasret gidermek yerine gece turunda boy göstermesi ise "Evlilikte kriz devam ediyor" dedirtti.



        Evliliklerindeki krizi aşmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Bensu Soral, tek başına ABD'de tatil yapmıştı.

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