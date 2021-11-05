Bensu Soral evde Hakan Baş eğlencede! Gecelerde teselli buluyor...

Oyuncu Bensu Soral ve üç yıllık eşi Hakan Baş'ın ilişkisi kafa karıştırmaya devam ediyor.
Güzel oyuncuyla evliliklerinde zor bir süreçten geçen ve boşanacakları iddiaları çıkan iş insanı Hakan Baş, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülendi.
Yaptığı son açıklamada, "Bensu nasıl isterse öyle olacak" diyen iş adamının yine yalnız başına gecelerde boy göstermesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Hande Erçel'le ABD'ye giden Bensu Soral ise önceki gün Türkiye'ye dönmüştü. Erçel'i havaalanında sevgilisi Kerem Bürsin karşılarken Bensu Soral'ı karşılamaya kimse gelmemişti.
Gözlerin aradığı Hakan Baş ise önceki gece yine eğlence turunda objektiflere takıldı.
Arkadaş grubuyla keyif yapan Baş'ın evde olan eşiyle hasret gidermek yerine gece turunda boy göstermesi ise "Evlilikte kriz devam ediyor" dedirtti.