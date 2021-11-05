Bensu Soral evde Hakan Baş eğlencede! Gecelerde teselli buluyor...





Yaptığı son açıklamada, "Bensu nasıl isterse öyle olacak" diyen iş adamının yine yalnız başına gecelerde boy göstermesi dikkat çekti.



Geçtiğimiz hafta Hande Erçel'le ABD'ye giden Bensu Soral ise önceki gün Türkiye'ye dönmüştü. Erçel'i havaalanında sevgilisi Kerem Bürsin karşılarken Bensu Soral'ı karşılamaya kimse gelmemişti.