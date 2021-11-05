Başrolünde Ebru Şahin var: 'Destan' ezberleri bozmaya geliyor!





Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede olay oldu.