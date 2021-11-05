Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başrolünde Ebru Şahin var: 'Destan' ezberleri bozmaya geliyor!

    atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın ikinci tanıtımı yüz binlerce yorum ve beğeni aldı.

    Destan ezberleri bozmaya geliyor!

    'DESTAN' dizisi tanıtımıyla bile gündem oldu.



    Tanıtım, Türkiye başta olmak üzere ABD, Norveç, Almanya, Meksika, İspanya, Mısır, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Fransa da dahil 50'ye yakın ülkede sosyal medya gündemine girdi.



    Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede olay oldu.



    'Destan', atv ekranında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin yeni tanıtımında kaderleri çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsünün yeni ipuçları yer aldı.



    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
    Haberler Saklambaç Başrolünde Ebru Şahin var: 'Destan' ezberleri bozmaya geliyor!
        SON DAKİKA