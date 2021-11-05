Başrolünde Ebru Şahin var: 'Destan' ezberleri bozmaya geliyor!

'DESTAN' dizisi tanıtımıyla bile gündem oldu.
Tanıtım, Türkiye başta olmak üzere ABD, Norveç, Almanya, Meksika, İspanya, Mısır, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Fransa da dahil 50'ye yakın ülkede sosyal medya gündemine girdi.
Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede olay oldu.
'Destan', atv ekranında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin yeni tanıtımında kaderleri çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsünün yeni ipuçları yer aldı.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.