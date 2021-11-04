Serenay Sarıkaya'dan sokak çağrısı!

Herkesi sokakların tadını çıkarmaya davet eden reklamlarda 'Ya İstanbul'da yaşarsın ya da İstanbul'u yaşarsın', 'Ya bakar geçersin ya da kendi yolunu seçersin' ve 'Ya müziğe kulak verirsin ya da müziği yaşarsın' replikleri dikkat çekiyor.
4 GÜNDE 4 KONSER
Emre Kaya, 4 günde 4 konser verdi. Antalya, Finike, Niğde ve Sakarya'da 4 günde 4 konsere imza atan Kaya, 3.100 kilometre yol kat etti.
İDDİALAR YALANMIŞ!
Datça'da çekilen "Her Şey Dahil" filminin setinde çöp skandalı ortaya çıkmıştı. Yetkililer, "O görüntüler sette çekildi. Çekimler bitince bir tane çöp bırakmadık" açıklaması yaptı.