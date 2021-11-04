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    Serenay Sarıkaya'dan sokak çağrısı!

    Güzel oyuncu Seranay Sarıkaya, yeni Mavi Icon koleksiyonu için İstanbul'dan ilham alan üç yeni reklam filmine imza attı. İşte haberin detayı ve 4 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Serenay’dan sokak çağrısı!

    Herkesi sokakların tadını çıkarmaya davet eden reklamlarda 'Ya İstanbul'da yaşarsın ya da İstanbul'u yaşarsın', 'Ya bakar geçersin ya da kendi yolunu seçersin' ve 'Ya müziğe kulak verirsin ya da müziği yaşarsın' replikleri dikkat çekiyor.

    4 GÜNDE 4 KONSER
    Emre Kaya, 4 günde 4 konser verdi. Antalya, Finike, Niğde ve Sakarya'da 4 günde 4 konsere imza atan Kaya, 3.100 kilometre yol kat etti.

    İDDİALAR YALANMIŞ!
    Datça'da çekilen "Her Şey Dahil" filminin setinde çöp skandalı ortaya çıkmıştı. Yetkililer, "O görüntüler sette çekildi. Çekimler bitince bir tane çöp bırakmadık" açıklaması yaptı.

        ETÇİ UMUT AZERBAYCAN'DA
        Ankara'da üç şubesi bulunan Etçi Umut, yurt dışına açılıyor. Ünlü isimlerin uğrak adresi olan Etçi Umut, yeni şubesini Azerbaycan'da açmaya hazırlanıyor. Mekanın müdavimleri arasında Merve Özbey, Berkay, Tamer Karadağlı gibi ünlüler var. Mekan sahibi Umut Balpetek ve Berkay.

        GERGİN HANDE
        Bensu Soral'la gittiği ABD tatilinden önceki gün dönen Hande Erçel'i sevgilisi Kerem Bürsin, havaalanında karşıladı. Uçaktan oldukça gergin şekilde inen Hande Erçel'in sert tavırları sevgilisini de şaşkına çevirdi.

        BENGÜ TABURCU OLDU
        Geçtiğimiz gün 2. çocuğunu kucağına alan Bengü, dün hastaneden taburcu oldu. Eşi ve oğlu Selim'le hastane önünde poz veren Bengü, "Şükürler olsun sağlıklı doğum oldu. Zeynep de kardeşini öptü kokladı" dedi. (AYDIN HAMZA)

            İLK HAYALİ SAĞLIK
            Oyuncu Bahar Şahin, MAG Kasım sayısının konuğu oldu. Şahin hayalleriyle ilgili şunları söyledi: "Gelecekle ilgili öncelikli hayalim sağlıklı olmak. Mutlu ve sağlıklı bir dünyada yaşamayı diliyorum."

            ASLI'YA KIŞ GELMİYOR
            İstanbul soğuklarından kaçıp Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, renkli pozlarıyla içleri ısıtmaya devam ediyor. 37 yaşındaki Enver, önceki gün de deniz kenarından bu pozunu paylaştı.

            KRALİÇE KONUŞTU
            Ziynet Sali, önceki gün Etiler'deydi. Adı 'Hit Kraliçesi'ne çıkan Sali, "Çok çalışıyorum. Şarkı seçerken titiz davranıyorum. Lakapların önemi yok. Şarkılarım sevilsin bana yeter" dedi. (AYDIN HAMZA)

                50'LİK KUTLAMA
                Oyuncu Begüm Kütük, karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yaşını bu pozla kutladı. Güzel oyuncu paylaştığı karesine "35'inde tanıdım seni. Hangi ara 50 oldun" notu düştü. İkilinin bu aşk pozu büyük beğeni topladı.

                TATİLE FİLM MOLASI
                "Ölümüne Aşk" film setinin bitiminden sonra Atina'ya tatile gittiğini söyleyen güzel oyuncu Aslı Turanlı, seyahatini kısa kesip İstanbul'a dönme sebebinin ise başka bir proje olduğunu söyledi. Elindeki senaryoyu saklayan Turanlı "Evet yeni projelerimiz olacak ama yapımın duyurması daha doğru olur" dedi.

                SAĞLIK VAR YAĞIZ YOK
                Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören oyuncu Bestemsu Özdemir, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde şef Yağız İzgül'le el ele görüntülenen Özdemir, ilişkilerinin uzun ömürlü olmadığını belirterek "Flört aşamasında görüntülenmiştik. Başlamadan bitti gibi oldu" dedi.
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                Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
                Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya'dan sokak çağrısı!
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