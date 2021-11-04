Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli ile ortaklığını bitirdi! Yeni aşkı Tolga Arman'dan veto mu yedi?

AYRILIK RİCASI

Konuşulanlara göre bu durum Demet Şener'in yeni aşkı Tolga Arman'ı rahatsız etti. Eski modelle yaz başından beri aşk yaşayan Arman, iddiaya göre Şener'in eski eşi Cenk Küpeli ile bir araya gelmesinden şikayet etti. Durumu aşkına anlatan işadamı, "Bu ortaklığı bitirmelisin" ricasında bulundu.