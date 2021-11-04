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    Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli ile ortaklığını bitirdi! Yeni aşkı Tolga Arman'dan veto mu yedi?

    Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli ile ortaklığını bitirip Nişantaşı’ndaki dükkanını kapattı. İddiaya göre yeni aşkı Tolga Arman, Şener’in eski eşiyle ortaklığından rahatsız oldu.

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    İşin aslı başka!

    Kendi markasını kurarak moda dünyasına el atan Demet Şener, 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli ile ortak olmuştu. Nişantaşı'nda mağaza açarak moda dünyasına büyük umutlarla giriş yapan Şener, 13 Ocak'ta Küpeli ile evliliklerini sonlandırmıştı.

    Dost kalan ikili, iş ortaklığına devam etmişti. Hatta boşandıktan sonra da sık sık Nişantaşı'ndaki mağazada birlikte görüntülenmişti.

    AYRILIK RİCASI
    Konuşulanlara göre bu durum Demet Şener'in yeni aşkı Tolga Arman'ı rahatsız etti. Eski modelle yaz başından beri aşk yaşayan Arman, iddiaya göre Şener'in eski eşi Cenk Küpeli ile bir araya gelmesinden şikayet etti. Durumu aşkına anlatan işadamı, "Bu ortaklığı bitirmelisin" ricasında bulundu.

        Sevgilisine hak veren Demet Şener ise ani bir kararla ortaklığı bitirdi. Olayın gündem olmasını istemeyen Şener, "İşlerim yolunda gitmediği için tekstil işini tamamen bırakıyorum" açıklaması yaptı. Ancak yakın çevresinden edinilen bilgiye göre bu işin bitme sebebi lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman'dan başkası değil.

        Güzel sunucu, yaz aylarında aşk yaşamaya başladığı iş adamı Tolga Arman'ın baskısıyla Cenk Küpeli ile ortaklığını sonlandırdı.

        Demet Şener, açılışını Cenk Küpeli ile yaptığı Nişantaşı'ndaki mağazayı boşalttı.
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        Haberler Saklambaç Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli ile ortaklığını bitirdi! Yeni aşkı Tolga Arman'dan veto mu yedi?
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