Demet Şener eski eşi Cenk Küpeli ile ortaklığını bitirdi! Yeni aşkı Tolga Arman'dan veto mu yedi?

Kendi markasını kurarak moda dünyasına el atan Demet Şener, 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli ile ortak olmuştu. Nişantaşı'nda mağaza açarak moda dünyasına büyük umutlarla giriş yapan Şener, 13 Ocak'ta Küpeli ile evliliklerini sonlandırmıştı.
Dost kalan ikili, iş ortaklığına devam etmişti. Hatta boşandıktan sonra da sık sık Nişantaşı'ndaki mağazada birlikte görüntülenmişti.
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Konuşulanlara göre bu durum Demet Şener'in yeni aşkı Tolga Arman'ı rahatsız etti. Eski modelle yaz başından beri aşk yaşayan Arman, iddiaya göre Şener'in eski eşi Cenk Küpeli ile bir araya gelmesinden şikayet etti. Durumu aşkına anlatan işadamı, "Bu ortaklığı bitirmelisin" ricasında bulundu.