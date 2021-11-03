Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Melisa Şenolsun: Dengeli olmak lazım!

    Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. İşte haberin detayları ve 3 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Dengeli olmak lazım!

    Melisa Şenolsun, hayata bakış açısıyla ilgili şunları söyledi: Hep şükretmeye çalışıyorum. Bu daha kabullenici biri yapıyor insanı. Ama şikayet etmek de bazen önemli. Çünkü insanı değişime zorluyor. Kısacası dengeli olmak lazım.

    SİVASLI BULUŞMASI
    Tülin Şahin, programında kendisi gibi Sivaslı olan Hadise'yi ağırladı. Hadise, moda markasını anlattı: Elbiselerimi cesur kadınlarda görmek isterim.

    DOSTLUK ABİDESİ
    Sinem Kobal, yakın arkadaşı Selma Ergeç'in doğum gününü kutladı. "İyi ki doğdun yetenek abidesi güzeller güzelim" diye yazdı... Kobal, yakın dostu ile bu fotoğrafını paylaştı.

        ANNEM İÇİN...
        Hande Erçel, bir dergiye poz verdi. İlham kaynağının kansere yenilen annesi Aylin Erçel olduğunu söyledi. "Mücadeleyi onun sayesinde öğrendim. Başarımı ona ithaf ediyorum" dedi. Sevgilisi Kerem Bürsin'e de övgüler dizdi: "Beni en iyi anlayan o" Hande, verdiği pozlarla yürekleri hoplattı.

        ALIŞIK İLE AYNI PROJEDE
        Hülya Avşar önceki akşam Kerem Alışık ile görüntülendi.

        Yakın arkadaşı ile ortak müzikal yapacaklarını söyledi. "Güzel bir projemiz var. Yakında duyarsınız" dedi.

            FOTOĞRAFTAKİ DETAYTA DİKKAT
            Aleyna Tilki, müzik çalışmaları için Londra'da yaşamaya başladı. Ancak sosyal medyadan uzak kalmadı. Taytlı pozunu paylaştı. "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz" diye yazdı. Hayranları şaşırdı: Ne alaka!

            SICAK KARE...
            Neslişah Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan'la fotoğrafını paylaştı. Övgüler yağdırdı: Karanlık havaları bile bir bakışı ile ısıtan sevgilim. Seninle her mevsim güzel...

            OYUNDAN ÖNCE AVM
            Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Trump Sahne'deki yeni oyununun provalarına başladı. Yazıcıoğlu, provadan önce ise AVM'yi turlayıp alışveriş yaptı.

                FAKİR DEĞİŞTİRDİ!
                Manken Özge Ulusoy, bir tanıtıma katıldı. Gazeteciler, yıllar önce söylediği "Mankenler fakirlerle mi çıksın" sözlerini hatırlattı. Ancak Ulusoy soruyu duyunca şoka uğradı. "Bana böyle şeyleri sormayın lütfen" diyerek yanıtlamadı. Bu arada Ulusoy, göğüs ve sırt dekolteli kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı.

                SEMİRAMİS PEKKAN'IN SONBAHAR ŞIKLIĞI
                Süper star Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Pekkan, kahverengi tonlarında sonbahara uygun spor şıklığı ile dikkat çekti.

                SABAH VAKTİ ALIŞVERİŞ HALİ
                Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Hem kendisi hem de ailesi için alışveriş yaptığını söyledi. Karahan, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla da göz kamaştırdı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
                Haberler Saklambaç Melisa Şenolsun: Dengeli olmak lazım!
                    SON DAKİKA