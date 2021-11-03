Melisa Şenolsun: Dengeli olmak lazım!

SABAH VAKTİ ALIŞVERİŞ HALİ

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Hem kendisi hem de ailesi için alışveriş yaptığını söyledi. Karahan, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla da göz kamaştırdı.