Melisa Şenolsun: Dengeli olmak lazım!

Melisa Şenolsun, hayata bakış açısıyla ilgili şunları söyledi: Hep şükretmeye çalışıyorum. Bu daha kabullenici biri yapıyor insanı. Ama şikayet etmek de bazen önemli. Çünkü insanı değişime zorluyor. Kısacası dengeli olmak lazım.
SİVASLI BULUŞMASI
Tülin Şahin, programında kendisi gibi Sivaslı olan Hadise'yi ağırladı. Hadise, moda markasını anlattı: Elbiselerimi cesur kadınlarda görmek isterim.
DOSTLUK ABİDESİ
Sinem Kobal, yakın arkadaşı Selma Ergeç'in doğum gününü kutladı. "İyi ki doğdun yetenek abidesi güzeller güzelim" diye yazdı... Kobal, yakın dostu ile bu fotoğrafını paylaştı.