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    Ajda Pekkan'dan Ankara’da süper şov!

    Ajda Pekkan, önceki gün Ankara Günay’da sevenleri ile buluştu. İşte haberin detayları ve 2 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Ankara’da süper şov!

    Yeni albümünün çıkış şarkısı "Bi Tık"ı ilk kez Ankara konserinde seslendiren Süperstar, 2 saat aralıksız sahne aldı. Muhteşem bir şova imza atan Pekkan'ı kız kardeşi Semiramis Pekkan da yanlız bırakmadı.

    JUNİOR SELİM'E KAVUŞTU
    Ünlü şarkıcı Bengü, dün ikinci kez anne oldu. Selim Selimoğlu ile evliliğinden ilk bebeğini 2019 yılında kucağına alan sanatçı, dün de oğlu Selim'e kavuştu.

    Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Güzel şarkıcı ve Selim Bebek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        BABASININ İZİNDE
        Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yine örnek bir davranışa imza attı. 7 yıl evli kaldıktan sonra boşanan ikili, oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi. Çocukları için sık sık buluşan Şıkel ve Altuğ, Kuzey'e akustik davul hediye etti.

        DENİZ KEYFİ
        Deniz Seki, önceki akşam Antalya'da verdiği konserindeki sahne tarzıyla ses getirdi. Dekolteli bir kıyafet tercih eden Seki, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı "Konserlerim çok keyifli geçiyor. Sevenlerimle şarkı söylemekten çok mutluyum" dedi.

        AKVARYUM DEMET'İ
        Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile İstanbul Akvaryum'da objektiflere yansıdı. Akvaryumda bulunan canlıları ve Amazon ormanını hayranlıkla izleyen ünlü şarkıcı ve ailesi keyifli dakikalar geçirdi. Akalın, "Gerçekten harika bir yer, hayran kaldık" dedi.

            HAVALI TEO
            Teoman, Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen İstanbul konserlerinin 6. Harbiye performansı için dün gece sahnedeydi. 2 saat boyunca sahnede kalan 53 yaşındaki Teoman, benzersiz bir performansa imza attı.

            2 YIL SONRA KIBRIS'TA
            Ebru Gündeş, önceki akşam Concorde Luxury Resort'ta sahne aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği Kıbrıs sahnesine dönen Gündeş, "Şükür kavuşturana. 2 yıl sonra birlikte olmak büyük keyif. Allah bir daha ayırmasın" dedi.

            FRANKFURT'TAN İKİ ÖDÜLLE DÖNDÜ
            Uluç Bayraktar'ın ilk uzun metraj filmi "9,75"e ödül yağdı. Nejat İşler, Funda Eryiğit ve Menderes Samancılar'ın başrollerini paylaştığı film, 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nde 2 ödül kazandı. Ödülleri, Uluç Bayraktar ve filmin yardımcı yapımcısı Alara Hamamcıoğlu Bayraktar sahneye çıkarak aldı. Uluç Bayraktar'ın filmi "9,75" "En İyi Film" ve "En iyi Senaryo" ödüllerinin sahibi oldu.

                AŞK VE AYRILIĞIN ŞARKISI
                Güçlü sesi ve başarılı müzik programları ile tanınan alaturka müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Özkan, 'Kıyım' adlı single yaptı. Genç müzisyen, uzun bir aradan sonra yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı... Aşkı ve ayrılığı anlatan şarkının sözü Dilek Filiz'e müziği ise sanatçının kendisine ait. Behzat Uygur'un yönettiği klipte İsmail Özkan'a, Türkiye Güzeli Doğa Yavuz eşlik etti. İsmail Özkan, "Kıyım" adlı single çalışmasıyla kalplere dokunacak
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                Haberler Saklambaç Ajda Pekkan'dan Ankara’da süper şov!
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