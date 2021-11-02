Ajda Pekkan'dan Ankara’da süper şov!

AŞK VE AYRILIĞIN ŞARKISI

Güçlü sesi ve başarılı müzik programları ile tanınan alaturka müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Özkan, 'Kıyım' adlı single yaptı. Genç müzisyen, uzun bir aradan sonra yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı... Aşkı ve ayrılığı anlatan şarkının sözü Dilek Filiz'e müziği ise sanatçının kendisine ait. Behzat Uygur'un yönettiği klipte İsmail Özkan'a, Türkiye Güzeli Doğa Yavuz eşlik etti. İsmail Özkan, "Kıyım" adlı single çalışmasıyla kalplere dokunacak