Ajda Pekkan'dan Ankara’da süper şov!

Yeni albümünün çıkış şarkısı "Bi Tık"ı ilk kez Ankara konserinde seslendiren Süperstar, 2 saat aralıksız sahne aldı. Muhteşem bir şova imza atan Pekkan'ı kız kardeşi Semiramis Pekkan da yanlız bırakmadı.
JUNİOR SELİM'E KAVUŞTU
Ünlü şarkıcı Bengü, dün ikinci kez anne oldu. Selim Selimoğlu ile evliliğinden ilk bebeğini 2019 yılında kucağına alan sanatçı, dün de oğlu Selim'e kavuştu.
Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Güzel şarkıcı ve Selim Bebek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.