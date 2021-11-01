Tuvana Türkay'dan ilginç aşk yorumu...

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, Yasemin Şefik+1 podcast programına konuk oldu. Oyuncu samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada 2.6 milyon takipçisi olan Tuvana Türkay "Çok takipçim var. Çağırsam bir tanesi gelmez. Önemli olan rakamlar değil" dedi.

9 YAŞINDA OYNADI

21 yıldır sanat hayatının içinde olduğunu söyleyen Türkay, "Oyunculuğa 9 yaşında başladım. Reklam filmi için çağırdılar. İlk orada oynamıştım. 17 yaşında ilk dizimde rol aldım. Müzik hayatım da çocukken başladı. Ben hep kendi tırnaklarım kazıyarak geldim" dedi. Türkay, ilişkilerle ilgili olarak ise "Hiç istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır" şeklinde konuştu.