Gülben Ergen, yeni şarkısı Ciğerparem'in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs'ta verdi

DURU YENİ'DEN GAZİNODA

Nükhet Duru ve başarılı müzisyen İskender Paydaş, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453 'teki Yeni Gazino'da sevenleriyle buluştu. Alkışlar içinde sahneye çıkan Duru, "Çok özlemişim gazino günlerini. Ben yeni şeyleri çok severim. Yeni ayakkabılar, yeni kıyafetler ve şimdi de Yeni Gazino" diye konuştu.