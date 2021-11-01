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    Gülben Ergen, yeni şarkısı Ciğerparem'in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs'ta verdi

    Gülben Ergen, yeni şarkısı Ciğerparem'in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs'ta verdi. Tolga Çam imzalı kostümle göz dolduran Ergen'in sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel, tıka basa doldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 1 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    Gülben büyüledi

    Gülben Ergen, yeni şarkısı Ciğerparem'in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs'ta verdi. Tolga Çam imzalı kostümle göz dolduran Ergen'in sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel, tıka basa doldu.

    HARBİYE ŞAMPİYONU
    Yıldız Tilbe,     önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 16. kez sahne alarak rekor kırdı. Kerki Solfej sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, üşüyünce kulisten montunu istedi.

    HANDE SÜRPRİZİ
    Hande Yener ile Berksan, yakın dostları iş insanı Kayhan İskenderoğlu'na doğum günü süprizi yaptı. Bursa'ya giden ikili, İskenderoğlu için özel yaptırdıkları pasta ile doğum gününü kutlayarak dostluk pozu verdiler.

        DOĞAL HAKAN
        Oyuncu Hakan Meriçliler, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. 53 yaşındaki Meriçliler, "Hiç estetik oldunuz mu?" sorusuna "Doğallıktan yanayım. Tabii ki gidenlere de karşı değilim. Herkesin kendi tercihi" dedi.

        ZEYTİN GÜZELİ
        Doğa tutkunu oyuncu Burcu Kara, önceki gün evinin bahçesinde zeytin topladı. Sosyal medyadaki takipçilerini de çağıran oyuncuya, "Zeytin güzeli" iltifatları yapıldı.

        GİZEMLİ TATİL
        Güzel oyuncu Aslı Enver, soğuktan kaçıp soluğu Meksika sıcaklarında aldı. Deniz kenarına gidip tatil pozları paylaşan Enver'in, neşeli halleri beğeni topladı. Son dönemde gizemli bir aşk yaşadığı konuşulan oyuncunun tatiline kiminle gittiği ise merak konusu oldu.

            MUTLU ÇAĞLA
            Sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'den çıkarken görüntülendi. Çocukları Uzay ve Kuzey'le Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladığını söyleyen Şıkel, "Bu tür günlerin ayrı gayrı olmadan kutlanmasına çok mutlu oluyorum" dedi.

            DURU YENİ'DEN GAZİNODA
            Nükhet Duru ve başarılı müzisyen İskender Paydaş, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453 'teki Yeni Gazino'da sevenleriyle buluştu. Alkışlar içinde sahneye çıkan Duru, "Çok özlemişim gazino günlerini. Ben yeni şeyleri çok severim. Yeni ayakkabılar, yeni kıyafetler ve şimdi de Yeni Gazino" diye konuştu.

            ERKENCİ TUNA
            Derya Tuna, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Erken saatlerde AVM'ye tek başına gelen Tuna, Mezzaluna Restaurant'a geçerek yemek yedi. Ardından dostlarıyla buluşan Tuna, gün boyu mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı.

                İZZET'İN ASLANLARI
                İş insanı kimliğiyle de bilinen İzzet Yıldızhan, çocukları Mustafa ve Ali Yuşa ile önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Yıldızhan, "İşlerimle alakalı görüşmelerimden dolayı İstanbul'a geldim. İki aslanım da benimle gelmek istedi. Mümkün olduğunca evlatlarımın da işlere hakim olmasını istiyorum" dedi.

                TUĞBA'DAN SEZEN ŞARKILARI GELİYOR
                Popçu Tuğba Özerk, Sezen Aksu                 şarkılarından oluşan bir maxi single ile müzikseverlerin karşısında olacak. Minik Serçe'nin bestelerini yorumlama şekli ile büyük beğeni toplayan Özerk, dinleyicilerden gelen yoğun isteği gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

                GÖZÜ YARGIDA
                Şarkıcı                 Berdan Mardini, önceki akşam Kıbrıs Colony Hotel'de sahne aldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan şarkıcı, "Üstüme atılan iftiraları yargıya taşıdım. Ben kendimden eminim. Konuşarak kimseye prim vermek istemiyorum. Kim ne şerefsizlik yaptıysa bedelini yargı önünde ödeyecek. Bir ay sonra her şey belli olacak" dedi.

                    3 ŞEHİR KUTLAMA!
                    Sevilen popçu Hande Ünsal, Cumhuriyet Bayramı'nı 3 ayrı şehirde kutladı. 29 Ekim'de Merzifon'da sahne alan Ünsal, ertesi gün Ankara ve İstanbul'da kutlamalara devam etti. Merzifon'da Cihan Nacar imzalı kırmızı ve pembe tulumuyla sahne alan sanatçı, ertesi gün Ankara ve İstanbul'da sevenleriyle buluştu. 30 Ekim'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Galata'da sahne alan Ünsal, şarkıları, sahne kıyafeti ve sesiyle izleyenlere muhteşem bir bayram yaşattı.
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                    Haberler Saklambaç Gülben Ergen, yeni şarkısı Ciğerparem'in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs'ta verdi
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