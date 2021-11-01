Gülben Ergen, yeni şarkısı Ciğerparem'in başarısının ardından ilk konserini Kıbrıs'ta verdi. Tolga Çam imzalı kostümle göz dolduran Ergen'in sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel, tıka basa doldu.
HARBİYE ŞAMPİYONU
Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 16. kez sahne alarak rekor kırdı. Kerki Solfej sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, üşüyünce kulisten montunu istedi.
HANDE SÜRPRİZİ
Hande Yener ile Berksan, yakın dostları iş insanı Kayhan İskenderoğlu'na doğum günü süprizi yaptı. Bursa'ya giden ikili, İskenderoğlu için özel yaptırdıkları pasta ile doğum gününü kutlayarak dostluk pozu verdiler.