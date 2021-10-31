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    Esra Bilgiç şöhret hastalığına yakalandı! İstediği marka vitamin gelmeyince bakın ne yaptı

    Esra Bilgiç, bir Pakistan firmasının reklam yıldızı oldu. Güzel oyuncu, 5 gün süren çekimlerde kaprisleriyle çirkin tavırlara imza attı. Özel karavanına vitamin isteyen Bilgiç, istediği marka vitamin gelmeyince sette kriz çıkardı. Bütün çalışanları saatlerce soğukta bekletti.

    Deniz Bayar
    Bayan kapris!

    Oyuncu Esra Bilgiç, şöhret hastalığına yakalandı. Pakistan'da geniş bir hayran kitlesi bulunan ve oradaki dergilere kapak güzeli olan oyuncu, gösterilen ilgiyi paraya çevirmeye başladı.

    Pakistan'daki Mezan firması, reklam yıldızı olarak Türkiye'den Esra Bilgiç'le anlaştı. Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncu, kaprisleriyle herkesi bunalttı. Sete sürekli geç gelen ve özel karavan isteyen Bilgiç, çalışanları kaprisleriyle bezdirdi.

    HERKES OH ÇEKTİ
    Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardı. Karavandan dışarı adım atmayan Bilgiç, "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çekti.

        Ne yapacağını şaşıran set çalışanları oyuncunun istediği marka olan vitamini getirdi. Soğuk havada bütün çalışanları dışarıda bekletip daha sonra sıcak karavanından sete çıkan Bilgiç, kaprislerini burada da sürdürdü.

        Geç kaldığı günler sete avukatıyla birlikte giden Bilgiç'in tavırları herkesi şaşırttı. Reklamda görev alan set ekibi, biten işin ardından derin bir "Ohh" çekti.

        Esra Bilgiç, daha önce de Pakistan'da reklamlarda rol almıştı.
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