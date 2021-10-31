Esra Bilgiç şöhret hastalığına yakalandı! İstediği marka vitamin gelmeyince bakın ne yaptı

Oyuncu Esra Bilgiç, şöhret hastalığına yakalandı. Pakistan'da geniş bir hayran kitlesi bulunan ve oradaki dergilere kapak güzeli olan oyuncu, gösterilen ilgiyi paraya çevirmeye başladı.
Pakistan'daki Mezan firması, reklam yıldızı olarak Türkiye'den Esra Bilgiç'le anlaştı. Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncu, kaprisleriyle herkesi bunalttı. Sete sürekli geç gelen ve özel karavan isteyen Bilgiç, çalışanları kaprisleriyle bezdirdi.
HERKES OH ÇEKTİ
Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardı. Karavandan dışarı adım atmayan Bilgiç, "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çekti.