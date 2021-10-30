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    Ünlü isimler Cadılar Bayramı partisine akın etti! O halleri “Bu kadar da olmaz” dedirtti

    Ünlü isimler, Bebek’te yapılan Cadılar Bayramı partisine akın etti. Özentilikte zirve yapan ünlüler, kostümleri için saatlerce hazırlandı. Partiyi görenler “Bu kadar da olmaz” dedi.

    Özentiler bayram yaptı!

    Hristıyanların 31 Ekim'de kutladığı Hallowen, Türkiye'de daha coşkulu şekilde kutlanmaya başladı! Özentilikte sınır tanımayan ünlü isimler, önceki gece Bebek Lucca'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde boy gösterdi. Dikat çekmek için ilginç makyaj ve kostüm arayışına giren bir çok ünlü, "Bu kadar da özentilik olmaz" dedirtti.

    BU KADARINA PES!
    Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko, Dila Tarkan ile aşkı Dağhan Doğruer, Yasmin Erbil, Özlem Yarar, Emircan Şahin, Eda Zamanpur, Sibel Çetinkaya ve Mert Vidinli gibi isimlerin katıldığı partide kan gövdeyi götürdü! Garsonların bile kanlı makyajla hazırlandığı partiye katılanlar, şaşkınlık yaratan kostümlerle sınırları zorladı. Kiminin vampir olduğu kiminin boynuz taktığı partiye sosyal medyadan da büyük tepki geldi.

    Pandemi dönemindeki yasaklarda bile partilere katılan Özlem Yarar, bu haliyle gecenin en korkutan ismi oldu!

        Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, partiye mor saçları ve uzun kulaklarıyla iddialı bir şekilde hazırlandı.

        Eda Zamanpur, partiye leopar kostümüyle katıldı.

        Yasmin Erbil, gecede en sakin isimler arasında yer aldı.
            İnce’ye davul - zurna şoku!
            Haberler Saklambaç Ünlü isimler Cadılar Bayramı partisine akın etti! O halleri “Bu kadar da olmaz” dedirtti
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