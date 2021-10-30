Ünlü isimler Cadılar Bayramı partisine akın etti! O halleri “Bu kadar da olmaz” dedirtti

Hristıyanların 31 Ekim'de kutladığı Hallowen, Türkiye'de daha coşkulu şekilde kutlanmaya başladı! Özentilikte sınır tanımayan ünlü isimler, önceki gece Bebek Lucca'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde boy gösterdi. Dikat çekmek için ilginç makyaj ve kostüm arayışına giren bir çok ünlü, "Bu kadar da özentilik olmaz" dedirtti.