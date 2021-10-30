Ünlü isimler Cadılar Bayramı partisine akın etti! O halleri “Bu kadar da olmaz” dedirtti

Hristıyanların 31 Ekim'de kutladığı Hallowen, Türkiye'de daha coşkulu şekilde kutlanmaya başladı! Özentilikte sınır tanımayan ünlü isimler, önceki gece Bebek Lucca'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde boy gösterdi. Dikat çekmek için ilginç makyaj ve kostüm arayışına giren bir çok ünlü, "Bu kadar da özentilik olmaz" dedirtti.
BU KADARINA PES!
Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko, Dila Tarkan ile aşkı Dağhan Doğruer, Yasmin Erbil, Özlem Yarar, Emircan Şahin, Eda Zamanpur, Sibel Çetinkaya ve Mert Vidinli gibi isimlerin katıldığı partide kan gövdeyi götürdü! Garsonların bile kanlı makyajla hazırlandığı partiye katılanlar, şaşkınlık yaratan kostümlerle sınırları zorladı. Kiminin vampir olduğu kiminin boynuz taktığı partiye sosyal medyadan da büyük tepki geldi.
Pandemi dönemindeki yasaklarda bile partilere katılan Özlem Yarar, bu haliyle gecenin en korkutan ismi oldu!