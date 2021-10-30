Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy'a tepki: Bizi yok saydı!

YAZIKLAR OLSUN

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, "Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik. 1 ay otelde kaldık. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim için bitti. Bizi yok saydı. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor. Yazıklar olsun" dedi.