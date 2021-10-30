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    Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy'a tepki: Bizi yok saydı!

    Kıbrıs'ta bir otelde Bülent Ersoy'un verdiği konsere eşlik etmek için giden 21 müzisyen sahte PCR testi ile yakalanarak hapse girmişti. Davulcu Ahmet İzgi, “Bizi bir kez aramadı” dedi.

    Bu nasıl Diva!

    KKTC'de Bülent Ersoy'la çalışan 21 müzisyen sahte PCR testi ile yakalanarak hapse girmişti. Müzisyenlerin 19 serbest kalarak önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı.

    Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında hem gözyaşı hem de tepki vardı.

    YAZIKLAR OLSUN
    Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, "Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik. 1 ay otelde kaldık. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim için bitti. Bizi yok saydı. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor. Yazıklar olsun" dedi.
        Tarihi günde tarihi açılış!
        Haberler Saklambaç Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy'a tepki: Bizi yok saydı!
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