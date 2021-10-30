Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola'ya hayranlarından estetik sürprizi. 38 yaşındaki oyuncunun bir fan sayfası Photoshop'la Mola'nın dudaklarını kalınlaştırıp, gözlerini büyüttü.

Bu kareleri görünce şaşkına dönen Mola, "Estetik yaptırdı" iddialarının önüne geçebilmek için hemen paylaşım yaptı.

Fan sayfasındaki fotoğrafını paylaşan sempatik oyuncu, "Kız niye bana sürekli dudak dolgusu yapıyorsun Photoshop'unla yaaa. Benim kendi dudaklarım çok güzel" notu düştü. Ezgi Mola'ya takipçileri, "Biz seni her halinle seviyoruz" iltifatları yağdırdı.