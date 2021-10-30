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    'Cumhuriyet Terzihanesi' sergisi büyük ilgi gördü

    İstanbul Valiliği’nin 29 Ekim için hazırladığı “Cumhuriyet Terzihanesi” isimli sergi büyük ilgi gördü. Levon Kordonciyan Atatürk’ün orijinal kıyafetlerini görücüye çıkardı.

    Özel güne şık sergi!

    Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği, Çırağan Sarayı'nda resepsiyon düzenledi. Kutlamalar çerçevesindeki "Cumhuriyet Terzihanesi" sergisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği kıyafetlerin orijinalleri, katılımcıların beğenisine sunuldu. Gazi'nin smokinlerini diken ailenin 4'üncü kuşak torunu Levon Kordonciyan tarafından hazırlanan kıyafetler görenleri hayran bıraktı. Kordonciyan'ın sergisini Murat Karahan, İpek Açar-Alper Kömürcü, Gülben Ergen gibi ünlüler ziyaret etti.

    Usta smokinci Levon Kordonciyan, aile büyüklerinin Atatürk için hazırladığı kıyafetleri gururla sergiledi.

    İpek Açar ve eşi, Levon Kordonciyan'ı tebrik etti.

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    Tarihi günde tarihi açılış!
    Haberler Saklambaç 'Cumhuriyet Terzihanesi' sergisi büyük ilgi gördü
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