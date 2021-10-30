Bill Gates’in yaş günü partisi verdi! Dünyanın en zengin iş adamları Fethiye’de buluştu

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, teknesi 'Lana' ile Bodrum'dan sonra soluğu Marmaris'te almıştı. Ege'nin cennet koylarını dolaşan Gates, Çarşamba günü Fethiye'deki Büyük Boncuklu koyunda bulan Sea Me Beach'i kapattı. Burada çok özel bir parti veren Bill Gates, 28 Ekim olan doğum gününü bir gün önce kutladı. Gates'in çok önemli 50 misafiri de bu özel partide hazır bulundu. Kuşkusuz en önemli konuğu Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos'un da davete katılmasıydı. Yoğun iş temposunun arasında bir fırsat bulup Bill Gates'in partisi için 10 bin kilometre uçan Bezos'un dışında birçok Forbes zengini da bu daveti geri çevirmedi.

ÖZEL GÜVENLİK

Kutlamada, işletmeye özel sushi ve pizzanın yanı sıra yörenin deniz ürünleri ikram edildi. Özel güvenlik ekibinin korumasında bölgede adeta kuş uçurtulmadı.

107 metre uzunluğundaki lüks yatıyla mavi tura çıkan Gates, önümüzdeki hafta da New York'ta parti verecek.