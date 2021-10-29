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    Voleybolcu Duygu Bal'a büyük şok! 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Soluğu hastanede aldı

    Poddle cinsi köpeğiyle gezintiye çıkan Duygu Bal, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanıp kanlar içinde kalan voleybolcu, bir apartmana sığındı. Ölüm korkusu yaşayan Bal, “Yavrumu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi” dedi.

    Deniz Bayar
    Ölüm duygusu!

    Geçtiğimiz günlerde sosyetik Gül Gülge'nin yaşadığı köpek saldırısından sonra bu kez de voleybolcu Duygu Bal, aynı saldırıya maruz kaldı.

    Milli voleybolcu, Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırdığı Bal, korku dolu anları Takvim'e anlattı.

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    34 yaşında 1.90 boyundaki voleybolcu şunları söyledi:

        "Korkunç bir facia yaşadım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz."

        Tek isteğinin sokaktaki başı boş köpeklerin alınması olduğunu söyleyen Bal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği daha öldürmüşler."
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