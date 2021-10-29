Voleybolcu Duygu Bal'a büyük şok! 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Soluğu hastanede aldı

Geçtiğimiz günlerde sosyetik Gül Gülge'nin yaşadığı köpek saldırısından sonra bu kez de voleybolcu Duygu Bal, aynı saldırıya maruz kaldı.
BELEDİYEYE ÇAĞRI YAPTI
34 yaşında 1.90 boyundaki voleybolcu şunları söyledi:
Geçtiğimiz günlerde sosyetik Gül Gülge'nin yaşadığı köpek saldırısından sonra bu kez de voleybolcu Duygu Bal, aynı saldırıya maruz kaldı.
BELEDİYEYE ÇAĞRI YAPTI
34 yaşında 1.90 boyundaki voleybolcu şunları söyledi:
"Korkunç bir facia yaşadım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz."
Tek isteğinin sokaktaki başı boş köpeklerin alınması olduğunu söyleyen Bal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği daha öldürmüşler."