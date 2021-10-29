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    Galada sanki bir yabancı! Dilay Korkmaz'ın yeni filminde Faruk Sabancı'nın tavırları şaşırttı

    Dilay Korkmaz rol aldığı “Zoraki Misafir” filminin galasına barıştığı sevgilisi Faruk Sabancı ile geldi. Gecede Korkmaz aşk şovu yaparken, sosyetik sevgilisi ise sanki zorla galaya gelmiş gibiydi.

    Doğan Savaş
    Zoraki misafir

    Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Dilay Korkmaz'ın paylaştığı, komedi filmi 'Zoraki Misafir'in galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti.

    Galaya film kadrosunda bulunan Uğur Yücel ve Gürgen Öz katılmazken, Dilay Korkmaz, gecede ayrıldığı sevgilisi Faruk Sabancı ile boy gösterdi.

    Güzel sunucu, "Çıkan ayrılık haberleri doğruydu. Her çift gibi aramızda tartışmalar oldu ama şuan beraberiz. Mutluyuz" diyerek aşklarına ikinci şans verdiklerini söyledi.

        Objektifler önünde utangaç tavırlar sergileyen Faruk Sabancı ise fazla konuşmamayı tercih etti.

        Sabancı'nın bu halleri ise "Galaya gelen Zoraki Misafir" esprisi yaptırdı.

        OĞLU HER YERDE
        Oyuncu         Mustafa Üstündağ galada taktığı aksesuarlarla dikkat çekti. Üstündağ, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu belirten Üstündağ, "Çocuklarıma çok düşkünüm. Onlar için yaşıyorum" dedi.
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        Haberler Saklambaç Galada sanki bir yabancı! Dilay Korkmaz'ın yeni filminde Faruk Sabancı'nın tavırları şaşırttı
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