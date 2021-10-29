Galada sanki bir yabancı! Dilay Korkmaz'ın yeni filminde Faruk Sabancı'nın tavırları şaşırttı

OĞLU HER YERDE

Oyuncu Mustafa Üstündağ galada taktığı aksesuarlarla dikkat çekti. Üstündağ, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu belirten Üstündağ, "Çocuklarıma çok düşkünüm. Onlar için yaşıyorum" dedi.