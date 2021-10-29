Galada sanki bir yabancı! Dilay Korkmaz'ın yeni filminde Faruk Sabancı'nın tavırları şaşırttı

Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Dilay Korkmaz'ın paylaştığı, komedi filmi 'Zoraki Misafir'in galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti.
Galaya film kadrosunda bulunan Uğur Yücel ve Gürgen Öz katılmazken, Dilay Korkmaz, gecede ayrıldığı sevgilisi Faruk Sabancı ile boy gösterdi.
Güzel sunucu, "Çıkan ayrılık haberleri doğruydu. Her çift gibi aramızda tartışmalar oldu ama şuan beraberiz. Mutluyuz" diyerek aşklarına ikinci şans verdiklerini söyledi.