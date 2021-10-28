Berdan Mardini ile eski eşi Fatoş Yelliler arasında savaş kızıştı! Herkes ağzını açıyor çocukları düşünen yok!

Türkücü Berdan Mardini olaylı bir şekilde boşandığı 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler hakkında olay açıklamalar yapmaya devam etti.
2010 yılında Paris'te tanıştığı ve nikah masasına oturduğu eşi Fatoş Yelliler ile geçen yaz olaylı bir şekilde boşanan 42 yaşındaki Berdan Mardini, önceki gün şok açıklamalar yaptı.
"KONUŞMAYA BAŞLARSAM..."
İhanete uğradığını söyleyen Mardini, "Bu kadının evliyken çocuklarını otellerde bırakıp başka odalara girdiği kayıtları da var elimizde. Evliyken başka adamlarla el ele kol kola dolaştığı görüntüler de var" dedi.