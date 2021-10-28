Berdan Mardini ile eski eşi Fatoş Yelliler arasında savaş kızıştı! Herkes ağzını açıyor çocukları düşünen yok!

"KONUŞMAYA BAŞLARSAM..."

İhanete uğradığını söyleyen Mardini, "Bu kadının evliyken çocuklarını otellerde bırakıp başka odalara girdiği kayıtları da var elimizde. Evliyken başka adamlarla el ele kol kola dolaştığı görüntüler de var" dedi.