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    Yıldız Tilbe rekor kırdı! Harbiye'yi salladı yine kendine hayran bıraktı

    Yıldız Tilbe, 6'ıncı kez Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. İşte haberin detayları ve 27 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Açıkhava’nın Yıldız’ı

    Rekor kırdı. Tilbe, 3 saatlik performansıyla İstanbullu müzikseverleri kendine hayran bıraktı.

    ÖZEL KUTLAMA
    Midpoint 20'inci yılını çok özel etkinliklerle kutlayacak. Türkiye çapındaki tüm Midpoint restoranlarında 20. yıla özel menüler hazırlanacak. Tünel Midpoint'te yarın Yol Project sahne alacak. İskender Paydaş ise 29 Ekim'de Fenerbahçe Midpoint'te konser verecek.

    FESTİVAL GİBİSİN!
    Zuhal Olcay, 5.'si gerçekleşen ve adına ithaf edilen Ordu Kısa Film Yarışması için Ordu'ya gitti. Festivalde Hiçbiryerde filmi gösterildi. Sanatçı, "Enletellektüel düzeyi en yüksek festival" dedi. Serdar Köksal, Olcay'a plaket takdim etti.

        HEM KULAĞA HEM GÖZE
        Cevher, önceki akşam Ulus'taki UluOrta Restaurant'ta sahne aldı. Başarılı şarkıcı, sesi kadar güzelliği ve zarafetiyle de göz kamaştırdı.

        BUNUN ADI SABİ
        Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Köpeklerini gezdiren oyuncu "Bunların hepsi sabi sübyan olduğu için adını Sabi koydum" diye konuştu.
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        Haberler Saklambaç Yıldız Tilbe rekor kırdı! Harbiye'yi salladı yine kendine hayran bıraktı
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