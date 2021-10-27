Yıldız Tilbe rekor kırdı! Harbiye'yi salladı yine kendine hayran bıraktı

Rekor kırdı. Tilbe, 3 saatlik performansıyla İstanbullu müzikseverleri kendine hayran bıraktı.
ÖZEL KUTLAMA
Midpoint 20'inci yılını çok özel etkinliklerle kutlayacak. Türkiye çapındaki tüm Midpoint restoranlarında 20. yıla özel menüler hazırlanacak. Tünel Midpoint'te yarın Yol Project sahne alacak. İskender Paydaş ise 29 Ekim'de Fenerbahçe Midpoint'te konser verecek.
FESTİVAL GİBİSİN!
Zuhal Olcay, 5.'si gerçekleşen ve adına ithaf edilen Ordu Kısa Film Yarışması için Ordu'ya gitti. Festivalde Hiçbiryerde filmi gösterildi. Sanatçı, "Enletellektüel düzeyi en yüksek festival" dedi. Serdar Köksal, Olcay'a plaket takdim etti.