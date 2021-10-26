Düğün yakın! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup bakın nerede görüntülendi

32 yaşındaki Melis Sütşurup, yaz boyunca Sandal'ın çocuklarıyla bir araya gelerek "Cici annelik" provası yapmıştı. Bu hafta sonu ise çocukların kaynaşma turu vardı. Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit'le Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz birlikte ormanda mini motosiklet keyfi yaptı.