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    Düğün yakın! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup bakın nerede görüntülendi

    Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup, çocuklarıyla birlikte haftasonu keyfi yaptı. Sosyetik güzelin oğluyla, popçunun oğulları kaynaştı. Çocuklarından onay alan ikili, birlikte yaşayacakları ev için harekete geçti. Aşıklar ilk olarak soluğu perdecide aldı.

    Takvim
    Düğün yakın

    Emina Jahovic'ten 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı adım adım evliliğe gidiyor.

    32 yaşındaki Melis Sütşurup, yaz boyunca Sandal'ın çocuklarıyla bir araya gelerek "Cici annelik" provası yapmıştı. Bu hafta sonu ise çocukların kaynaşma turu vardı. Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit'le Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz birlikte ormanda mini motosiklet keyfi yaptı.

    "YAMAN ABİSİ" DEDİ
    Sandal bu anları Instagram'dan paylaşarak "Yiğit, Yaman abisi gibi cool ötesi" notu düştü. Sandal'ın Yaman'ı Yiğit'in abisi olarak göstermesi ise "Artık bir aile olduk" mesajı gibiydi.

        51 yaşındaki popçu ve sosyetik sevgilisi, önceki gün de bir perdecide görüldü. Saatlerce perde seçen ikilinin birlikte yaşayacakları ev için alışverişe başladıkları öğrenildi. Melis Sütşurup'un perde seçerken Mustafa Sandal'ın ona eşlik etmesi "Düğün yakın" dedirtti.

        Mustafa Sandal ve sevgilisi birlikte perde seçti.

        Melis Sütşurup, Musti'nin oğulları Yaman ve Yavuz'la çok iyi anlaşıyor.

            SAMURAY MUSTİ
            Japonya'da hayran kitlesi bulunan Mustafa Sandal, "Aya Benzer" şarkısına yeni versiyon hazırlıyor. Japonca öğrenmek için kurslar alan Musti, şarkıya Japonca sözler ekleyerek bir de klip çekecek.
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            Haberler Saklambaç Düğün yakın! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup bakın nerede görüntülendi
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