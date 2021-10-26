Düğün yakın! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup bakın nerede görüntülendi

Emina Jahovic'ten 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı adım adım evliliğe gidiyor.
32 yaşındaki Melis Sütşurup, yaz boyunca Sandal'ın çocuklarıyla bir araya gelerek "Cici annelik" provası yapmıştı. Bu hafta sonu ise çocukların kaynaşma turu vardı. Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit'le Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz birlikte ormanda mini motosiklet keyfi yaptı.
"YAMAN ABİSİ" DEDİ
Sandal bu anları Instagram'dan paylaşarak "Yiğit, Yaman abisi gibi cool ötesi" notu düştü. Sandal'ın Yaman'ı Yiğit'in abisi olarak göstermesi ise "Artık bir aile olduk" mesajı gibiydi.