Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 25. bölümüyle ekrana geldi. Dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KalbimdeSevgin etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı. Dizinin son bölümünde piyango çekilişine katılan Emel, büyük ikramiyeyi kazanır ama bileti bulan Şengül onlar yerine parayı alır.

BAHÇEDEN PARA SAÇILDI

Birazını borçlar için harcar gerisini de bahçeye gömer. 20 bin liralık piyangoyu kazandıklarını öğrenen kardeşler bileti aramaya başlarlar. Bilet olmasa da parayı almaya giden Ömer, parayı Şengül'ün aldığını öğrenir. Doruk'un çadırda kaldığını öğrenen Akif, çıldırır. Doruk'u eve gelmeye ikna edemeyince dozere biner ve kardeşlerin evlerini başlarına yıkmaya kalkışır. O sırada Şengül'ün gömüp sakladığı paralarda topraktan çıkar etrafa saçılır.