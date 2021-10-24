Formda haliyle dikkat çeken Ebru Yaşar'ın sırrı ortaya çıktı!

Yaşar, "Özlenen gazino günlerinin geri dönmesi hepimiz için apayrı bir heyecan" dedi. Formda haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Bir gün yürüyüş yapıyorsam, diğer gün pilates yapıyorum. Spor benim için yaşam tarzı oldu" diyerek sırrını paylaştı.