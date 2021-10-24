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    Formda haliyle dikkat çeken Ebru Yaşar'ın sırrı ortaya çıktı!

    Ebru Yaşar ve Sakiler Grubu önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı. İşte haberin detayları ve 24 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Sırrı ortaya çıktı!

    Yaşar, "Özlenen gazino günlerinin geri dönmesi hepimiz için apayrı bir heyecan" dedi. Formda haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Bir gün yürüyüş yapıyorsam, diğer gün pilates yapıyorum. Spor benim için yaşam tarzı oldu" diyerek sırrını paylaştı.

    PARİS HAVASI
    Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in Paris jestiyle havalara uçtu. İş adamı, dün 36 yaşına giren şarkıcı sevgilisini Paris'e götürdü. İkili, buradan sık sık romantik paylaşımlar yaptı.

    GEL KEYFİM GEL
    Geçtiğimiz günlerde Bali'ye yerleşmeye karar veren Irmak Ünal, Instagram'dan renkli paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün de havuz içinde kahvaltı keyfi yaptı. Kalp şeklindeki yüzen masasını paylaşan Ünal, takipçilerini imrendirdi.

        BOĞAZ'IN GÖZDESİ
        Genç oyuncu Gözde Duru, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Kanguru montu ve taytıyla şık bir spor kombini yapan Gözde Duru, objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi.

        MİNİK SÜRPRİZ
        Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Türkiye turnesine devam ediyor. Geçtiğimiz gün Adana konserinden sonra Gaziantep'te sevenleriyle buluşan Tan'a bir hayranı sürpriz yaptı. Taşçı, yanına gelen küçük kızla "Eski Sevgilim" şarkısını söyledi.

        ARŞİVLİK KLİP
        Gülben Ergen, son albümünü "Seni Kırmışlar"ın 3. klibini "Ciğerparem" şarkısına çekti. Ergen 2017'de Ayla Çelik'in kendisine eşlik ederken sakladığı kamera arkası görüntüleri de klipte kullandı. Ergen, "Benim için arşivlik klip oldu" dedi.

            HAVALI PELO
            Pelin Karahan, imaj tazeledi. Saç rengini değiştiren güzel oyuncu, bu pozunu Instagram'da paylaştı. Karahan'a "Havalı Pelo" iltifatları yağdı.

            SİYAHLAR İÇİNDE
            Hande Demir, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çeken Demir, siyahlar içinde ki şıklığıyla da dikkat çekti.

            PROJELER YOLDA
            Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Şarkıcı, sürpriz bir proje müjdesini verdi. Güney; "Dünyanın en ünlü DJ'lerine Türkiye'nin 7 bölgesini de gezdireceğiz. Onlara yöresel yemeklerimizden tattırıp, sonrasında da o bölgede eşsiz konserler yapacağız" dedi.

                RUBATO'DAN SEZEN GECESİ
                Özer                 Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, önceki gece Bursa Jolly Joker'de sahneye çıktı. Rubato, Bayhan Yapım etiketiyle yayınlanacak olan "Sezen Aksu Şarkıları" albümünün ilk teklisi "Tutuklu"yu sevenleriyle birlikte söyledi.

                AYDIN COŞTU!
                Şarkıcı Aynur Aydın, önceki akşam, Çanakkale'de sevenleriyle buluştu. En sevilen şarkılarını coşkuyla seslendiren Aydın, cesur tarzı ve performansıyla beğeni topladı.
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                Haberler Saklambaç Formda haliyle dikkat çeken Ebru Yaşar'ın sırrı ortaya çıktı!
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