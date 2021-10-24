Formda haliyle dikkat çeken Ebru Yaşar'ın sırrı ortaya çıktı!

Yaşar, "Özlenen gazino günlerinin geri dönmesi hepimiz için apayrı bir heyecan" dedi. Formda haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Bir gün yürüyüş yapıyorsam, diğer gün pilates yapıyorum. Spor benim için yaşam tarzı oldu" diyerek sırrını paylaştı.
PARİS HAVASI
Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in Paris jestiyle havalara uçtu. İş adamı, dün 36 yaşına giren şarkıcı sevgilisini Paris'e götürdü. İkili, buradan sık sık romantik paylaşımlar yaptı.
GEL KEYFİM GEL
Geçtiğimiz günlerde Bali'ye yerleşmeye karar veren Irmak Ünal, Instagram'dan renkli paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün de havuz içinde kahvaltı keyfi yaptı. Kalp şeklindeki yüzen masasını paylaşan Ünal, takipçilerini imrendirdi.