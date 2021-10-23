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    Cannes’da Destan yazıldı! Televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

    Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin üstlendiği, atv’nin yeni dizisi ‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı! Televizyon tarihinde bir ilk yaşandı.

    Cannes’da Destan yazıldı!

    atv'nin çok yakında seyirciyle buluşacak Bozdağ Film yapımı iddialı projesi 'Destan' henüz yayına başlamadan Cannes'da görücüye çıktı. Dizi yoğun ilgiyle karşılaştı.

    Pandemi sebebiyle iki yıldır fiziki olarak gerçekleşmeyen MIPCOM İçerik fuarı geçtiğimiz hafta Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri atv'nin 'Destan' dizisi oldu.

    AFİŞİ PAYLAŞILDI
    İlk gösterimi Cannes'da yapılan 'Destan' dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı. Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play diziyi aldığını duyurarak dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye'yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça yayına girecek olan 'Destan' dizisine farklı coğrafyalardan da büyük ilgi vardı.

        CANNES'DA EN ÇOK DESTAN KONUŞULDU
        Cannes'da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına da 'Destan' dizisi damgasını vurdu.

        Etkinlikle ilgili paylaşımlarda en çok kullanılan etiketler #EbruŞahin ve #Destan oldu! Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

        Arapça afişi hazırlanan Destan dizisi Noor Play platformunda yayınlanacak. Merakla beklenen 'Destan' çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.
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