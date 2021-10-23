Cannes’da Destan yazıldı! Televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

AFİŞİ PAYLAŞILDI

İlk gösterimi Cannes'da yapılan 'Destan' dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı. Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play diziyi aldığını duyurarak dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye'yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça yayına girecek olan 'Destan' dizisine farklı coğrafyalardan da büyük ilgi vardı.