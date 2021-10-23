Cannes’da Destan yazıldı! Televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

atv'nin çok yakında seyirciyle buluşacak Bozdağ Film yapımı iddialı projesi 'Destan' henüz yayına başlamadan Cannes'da görücüye çıktı. Dizi yoğun ilgiyle karşılaştı.
Pandemi sebebiyle iki yıldır fiziki olarak gerçekleşmeyen MIPCOM İçerik fuarı geçtiğimiz hafta Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri atv'nin 'Destan' dizisi oldu.
AFİŞİ PAYLAŞILDI
İlk gösterimi Cannes'da yapılan 'Destan' dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı. Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play diziyi aldığını duyurarak dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye'yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça yayına girecek olan 'Destan' dizisine farklı coğrafyalardan da büyük ilgi vardı.