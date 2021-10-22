Komşu aşkı! Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Muhabirleri atlatmaya çalışan sosyetik güzel, "Tatilden yeni döndüm keyfim oldukça yerinde. Biraz çalışıp tekrar tatile çıkabilirim" dedi. Gazetecilerin yanınızdaki beyefendi kim sorusuna, "Bir yabancı arkadaşım, Türkiye'yi gezdiriyorum. İlişki durumu yok" diye konuştu.
Yunanistanlı sevgilisiyle yüz metre ileride yeniden bir araya gelen sosyetik güzel, "Henüz yeni geldi, İstanbul'u geziyor. Kapadokya'mız var. Yabancılar bayılıyor Türkiye şahane yer" dedi.
Tekrardan yan yana geldiği sevgilisi için, "Ben bir kadınla bir erkeğin arkadaş olabileceğini iyi bilen biriyim gereksiz şeyler anlaşılmasın" ifadesini kullandı.