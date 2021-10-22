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    Komşu aşkı! Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

    Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, önceki gün Yunanistanlı olduğu öğrenilen sevgilisiyle ilk kez Bebek’te görüntülendi. Tarzı ile dikkat çeken Eda Taşpınar, Bebek otelden sevgilisiyle çıktığı sırada gazetecileri fark edince, sevgilisine durumu kısaca anlattıktan sonra ters yöne yöneldi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Komşu aşkı!

    Muhabirleri atlatmaya çalışan sosyetik güzel, "Tatilden yeni döndüm keyfim oldukça yerinde. Biraz çalışıp tekrar tatile çıkabilirim" dedi. Gazetecilerin yanınızdaki beyefendi kim sorusuna, "Bir yabancı arkadaşım, Türkiye'yi gezdiriyorum. İlişki durumu yok" diye konuştu.

    Yunanistanlı sevgilisiyle yüz metre ileride yeniden bir araya gelen sosyetik güzel, "Henüz yeni geldi, İstanbul'u geziyor. Kapadokya'mız var. Yabancılar bayılıyor Türkiye şahane yer" dedi.

    Tekrardan yan yana geldiği sevgilisi için, "Ben bir kadınla bir erkeğin arkadaş olabileceğini iyi bilen biriyim gereksiz şeyler anlaşılmasın" ifadesini kullandı.

        Taşpınar'ın sevgilisiyle ilişkiye yeni başladığı yakın çevresinden öğrenilirken, sosyetik güzelin yeni sevgilisinin eski aşkı oyuncu Çağrı Atakan'la olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

        Taşpınar, "sevgilim değil" dese de yakın çevresi, "Yeni bir aşka yelken açtı" dedi.
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