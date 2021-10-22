Eş dolabından kombin! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin sade tarzıyla dikkat çekti

SERGİ ŞIKLIĞI!

Ünlü sanatçı Alea Pınar Du Pre ve Nagihan Özel'in, Aura Art Hub sergisi önceki akşam Bebek'te kapılarını açtı. Aura Art Hub'un açılış davetine çok sayı da ünlü isim de katıldı. Serginin dikkat çeken ismi ise Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş oldu. Sanat eserlerine olan meraklarıyla bilinen Akkuş çiftinin, sergiden bir eseri de satın aldığı öğrenildi.