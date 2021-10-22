Eş dolabından kombin! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin sade tarzıyla dikkat çekti

Şefkatli'nin sade tarzı ve eşi İdo'nun evlendikleri gün üstünde olan trençkotunu giymiş olması da dikkatlerden kaçmadı.
ZARA'DAN ŞIRNAK'A DAVET!
Şarkıcı Zara, geçtiğimiz gün Şırnak'ta konser verdi. Şırnaklıların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Zara, güzelliği ve samimi tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü fethetti. Valilik tarafından şehrin sembolü olan Nuh'un Gemisi maketi hediye edilince Zara, "Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, burada yaşanan coşkuyu bütün sanatçıların yaşamasını dilerim." dedi ve herkesi Şırnak'a davet etti.
YAZ BİTTİ POZU
Güzel oyuncu Dilara Öztunç yaz sezonuna Çeşme'de bu pozla veda etti. Öztunç Instagram'dan yaptığı paylaşıma "Ve yaz biter" yazdı.