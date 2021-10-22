Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eş dolabından kombin! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin sade tarzıyla dikkat çekti

    Geçtiğimiz hafta İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli İstinye- Park'da objektiflere takıldı. İşte haberin detayları ve 22 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Eş dolabından kombin!

    Şefkatli'nin sade tarzı ve eşi İdo'nun evlendikleri gün üstünde olan trençkotunu giymiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

    ZARA'DAN ŞIRNAK'A DAVET!
    Şarkıcı Zara, geçtiğimiz gün Şırnak'ta konser verdi. Şırnaklıların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Zara, güzelliği ve samimi tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü fethetti. Valilik tarafından şehrin sembolü olan Nuh'un Gemisi maketi hediye edilince Zara, "Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, burada yaşanan coşkuyu bütün sanatçıların yaşamasını dilerim." dedi ve herkesi Şırnak'a davet etti.

    YAZ BİTTİ POZU
    Güzel oyuncu Dilara Öztunç yaz sezonuna Çeşme'de bu pozla veda etti. Öztunç Instagram'dan yaptığı paylaşıma "Ve yaz biter" yazdı.

        ARKADAŞ BULUŞMASI
        Şahin Ağa karakteri ile uzun süredir ekranlarda olan usta oyuncu Turgay Tanülkü, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tanülkü yakın arkadaşıyla yemek yiyip sohbet etti.

        KURUÇEŞME'DE ÖNCEL'Lİ FİNAL!
        Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri serisinin finalini önceki akşam Türk pop müziğinin kült ismi Nazan Öncel yaptı. Konsere alkışlar eşliğinde başlayan Öncel, "Çok duygulandım. İyi ki geldiniz. İlk albümümü çıkardığımda kotla bot giyiyorum diye uçuk kaçık dediler ama bu şarkıların tarih yazacağından haberleri yoktu" diye konuştu.

        KEYFİ YOK!
        Aytaç Şaşmaz, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Telaşlı olduğu görülen oyuncu, gazetecilerin 'röportaj yapalım' isteğine, "Çok acelem var, sonra konuşalım mı?" dedikten sonra aracına binerek uzaklaştı. Aytaç Şaşmaz'ın keyifsiz olduğu ise dikkatlenden kaçmadı.

            SERGİ ŞIKLIĞI!
            Ünlü sanatçı Alea Pınar Du Pre ve Nagihan Özel'in, Aura Art Hub sergisi önceki akşam Bebek'te kapılarını açtı. Aura Art Hub'un açılış davetine çok sayı da ünlü isim de katıldı. Serginin dikkat çeken ismi ise Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş oldu. Sanat eserlerine olan meraklarıyla bilinen Akkuş çiftinin, sergiden bir eseri de satın aldığı öğrenildi.

            YENİ KLİP HEYECANI
            Pop müziğin başarılı ismi Nil Karataş yeni single'ı 'Öyle Bir Dünya Yok'u müzikseverlerin beğenisine sundu. İstanbul'a yakın bölgelerde çekilen klipte 5 farklı kıyafet giyen Nil Karataş; "Benim için çok özel bir çalışma oldu. Şarkıyı ilk duyduğum an itibariyle bu benim olmalı dedim" dedi.

            SAHNE SEZİN'İN
            Tuzla Jolly Joker Pub'da geçtiğimiz akşam yeni çıkardığı single "Piskolojin Bozuk" ile dikkatleri çeken Sezin Aday sahnedeydi. Gösterdiği muhteşem performans ve sesi ile herkesten büyük alkış aldı.

                ARKADAŞ ANISINA!
                Dijital mecralarda şarkılarıyla büyük başarıya imza atan Tuğkan, erken yaşta aramızdan ayrılan besteci Onur Can Özcan'ın anısına hazırladığı albümde 'Yalnızlığın Ezgisi'ni seslendirdi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Putin’den dikkat çeken açıklama: Erdoğan haklı
                Haberler Saklambaç Eş dolabından kombin! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin sade tarzıyla dikkat çekti
                    SON DAKİKA