Canlı yayında 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları' kavgası! Sesler yükseldi Erkan Özerman çıldırdı

Yan stüdyoda bulunan Oğuzhan Dalsız ve Burak Arslan, yayına bağlandı. Özerman, masaj iddialarına kılıf uydurdu. Dalsız'a "Sana yarışmayı kazandırmak için elimden geleni yaptım. Vücuduna bakmak için soyunmanı istedim. Ancak çamaşırlarını çıkarttırmadım" diyerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı! Sunucu Özerman'a geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarını hatırlattı. Bunun üzerine Özerman sunucuya 'Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman?' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve atmosfer birden gerildi. Yayına ara verildi.