Canlı yayında 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları' kavgası! Sesler yükseldi Erkan Özerman çıldırdı

Türkiye'nin magazin gündemi Best Model yarışmasındaki skandal iddialarla çalkalandı. Best Model 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan Erkan Özerman'ın yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiası gündemi salladı.
Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu açıkladı.
Bir başka yarışmacı olan Barış Arslan da Elmas Yılmaz'a destek çıktı. Özerman'ın kendisine masaj yapmasını istediğini açıkladı. İşte tüm bu gelişmelerden sonra Erkan Özerman dün canlı yayına katıldı.