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    Canlı yayında 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları' kavgası! Sesler yükseldi Erkan Özerman çıldırdı

    Best Model finalistleri, Erkan Özerman’ı “ahlaksız teklifle” suçladı. Ünlü organizatör, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! “Kıvanç Tatlıtuğ’un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğuna dair” sözleri hatırlatılınca çıldırdı!

    Pest doğrusu!

    Türkiye'nin magazin gündemi Best Model yarışmasındaki skandal iddialarla çalkalandı. Best Model 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan Erkan Özerman'ın yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiası gündemi salladı.

    Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu açıkladı.

    Bir başka yarışmacı olan Barış Arslan da Elmas Yılmaz'a destek çıktı. Özerman'ın kendisine masaj yapmasını istediğini açıkladı. İşte tüm bu gelişmelerden sonra Erkan Özerman dün canlı yayına katıldı.

        Yan stüdyoda bulunan Oğuzhan Dalsız ve Burak Arslan, yayına bağlandı. Özerman, masaj iddialarına kılıf uydurdu. Dalsız'a "Sana yarışmayı kazandırmak için elimden geleni yaptım. Vücuduna bakmak için soyunmanı istedim. Ancak çamaşırlarını çıkarttırmadım" diyerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı! Sunucu Özerman'a geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarını hatırlattı. Bunun üzerine Özerman sunucuya 'Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman?' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve atmosfer birden gerildi. Yayına ara verildi.

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