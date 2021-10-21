Yıldız Tilbe hem ağlattı hem güldürdü!

Tilbe, konser esnasında "Slow şarkı mı, hareketli şarkı mı" istiyorsunuz diye seyirciye sordu. Duygusal şarkıların istek alması üzerine "Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi?" diyerek izleyenleri güldürdü.
SİYAHLAR İÇİNDE
Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasına gelen Aslıhan Turan, tek başına alışveriş turunu tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'ya giden ama kimsenin tanımaması nedeniyle üzülen Aslıhan'ı İstinyePark'ta birçok kişi tanıdı.
HIZLI ALIŞVERİŞ
Güzel oyuncu Öykü Çelik önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezine gelip hızlı adımlarla tur attı. Acelesi olduğu gözlenen Öykü Çelik, geldiği gibi tek başına alışveriş merkezinden çıktı.