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    Yıldız Tilbe hem ağlattı hem güldürdü!

    Poll Production sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, ikinci kez sevenleriyle buluştu. İşte haberin detayları ve 21 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Hem ağlattı hem güldürdü!

    Tilbe, konser esnasında "Slow şarkı mı, hareketli şarkı mı" istiyorsunuz diye seyirciye sordu. Duygusal şarkıların istek alması üzerine "Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi?" diyerek izleyenleri güldürdü.

    SİYAHLAR İÇİNDE
    Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasına gelen Aslıhan Turan, tek başına alışveriş turunu tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'ya giden ama kimsenin tanımaması nedeniyle üzülen Aslıhan'ı İstinyePark'ta birçok kişi tanıdı.

    HIZLI ALIŞVERİŞ
    Güzel oyuncu Öykü Çelik önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezine gelip hızlı adımlarla tur attı. Acelesi olduğu gözlenen Öykü Çelik, geldiği gibi tek başına alışveriş merkezinden çıktı.

        KIŞLIK TURU
        Türk müziğinin efsane isimlerinden Erol Evgin, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Evgin, öğle saatlerinde tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları gezip kışlık alışverişini yaptı.

        TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ
        ATV ekranlanın fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Çift, alışverişin keyfini çıkardı. Yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı oyuncular alışverişlerini tamamladıktan sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

        İMAJ TAZELEDİ
        Başarılı ve güzel oyuncu Pelin Karahan geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Yeni saç kesimi ve rengi ile beğeni toplayan başarılı oyuncu, şıklığıyla da gözleri kamaştırdı.

            RING ZAMANI
            Atakan Arslan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Türkiye'de Fransız rakibi ile karşılaşacağını söyleyen Arslan, "Uzun bir aradan sonra 6 Kasım'da tekrar ringe çıkacağım. Antrenman programım oldukça yoğun" dedi.

            HEY MAMA'YA ÖDÜL
            Amerika'da başladığı müzik kariyerini Türkiye'de başarıyla sürdüren Ebru Keskin, en son sevenleriyle buluşturduğu 'Hey Mama' adlı şarkısı ile büyük beğeni aldı. Ankara havasını İngilizce ve kendi tarzıyla harmanlayan Keskin, 'Hey Mama'yı ödülle taçlandırdı.
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            Haberler Saklambaç Yıldız Tilbe hem ağlattı hem güldürdü!
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