Hande Subaşı evlilik sorusunu duyunca gerildi!

Güzel oyuncu Hande Subaşı, yıllar önce Can Tursan ile evlendi. Ancak evliliği bir süre sonra bitti. O günden sonra uzun süreli ilişkiler yaşayan Subaşı, iş insanı Alican Ulusoy'a gönül verdi.
Çift, ilişkilerinde 3 yılı geride bıraktı. Çapkın iş adamını yola getiren güzel oyuncu, önceki gün Bebek'te yürüyüşte görüntülendi. Köpeğini dışarıya çıkaran ve birlikte gezinti yapan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.
Subaşı, evlilik sorularını duyunca gerildi. Subaşı, "Arkadaşlar biz böyle gayet mutlu ve iyiyiz, bu haberleri sizden duyuyorum. Biz bir karar alırsak, emin olun ilk sizin haberiniz olur" dedi.