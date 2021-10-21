Birce Akalay'dan harem koleksiyonu!

Birce Fine Jewellery markası ile kendi mücevher koleksiyonunu yaratan oyuncu Birce Akalay, tamamı kendi tasarımlarından oluşan mücevherlerini çok özel bir lansmanla JW Marriott İstanbul Bosphorus Octo Restaurant'ta tanıttı.
Yaşam ve sanattan aldığı ilhamı, zanâat ile birleştiren Birce Akalay, tasarladığı her biri "tek" ve "el yapımı" olan zamansız parçaları, Birce Fine Jewellery'nin lasmanı büyük ilgi gördü.
Tasarım yolculuğuna "Vanilla Sky" ve "Harem" adında 2 farklı koleksiyon ile başladığını belirten Atalay'a dostları Mehmet Turgut & Ada Sanlıman, Didem Bağrıaçık, İrem Sak destek verdi.