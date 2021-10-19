Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu: "Beni ağlattığınız için teşekkür ederim"

Turnesinin ilk ayağı olan Ankara Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluştu. Muhteşem repertuvarı ile sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında dakikalarca alkışlandı. Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Simge, "Bana bu güzel sesleri, anları yaşattığınız için ve beni ağlattığınız için teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.
RENKLİ ŞIKLIK
Cemiyet hayatının sevilen siması Hande Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığıyla göz kamaştıran sosyetik güzel, renkli tarzı ve neşesiyle de dikkat çekti.
SAHNEDE PASTALI KUTLAMA
Güzel şarkıcı Irmak Arıcı, önceki akşam Emre Altuğ'u izlemek için Dada Salon Kabarett'e gitti. Bu sırada hayatının sürprizi ile sevindi. Emre Altuğ genç şarkıcıyı sahneye çağırıp doğum gününü tebrik etti, pasta kesti. Duygusal anlar yaşayan genç şarkıcı, herkese teşekkür etti.