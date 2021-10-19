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    Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu: "Beni ağlattığınız için teşekkür ederim"

    Pop müziğinin sevilen ismi Simge, kış sezonuna hızlı bir giriş yaptı. İşte haberin detayları ve 19 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Ağlattılar!

    Turnesinin ilk ayağı olan Ankara Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluştu. Muhteşem repertuvarı ile sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında dakikalarca alkışlandı. Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Simge, "Bana bu güzel sesleri, anları yaşattığınız için ve beni ağlattığınız için teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.

    RENKLİ ŞIKLIK
    Cemiyet hayatının sevilen siması Hande Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığıyla göz kamaştıran sosyetik güzel, renkli tarzı ve neşesiyle de dikkat çekti.

    SAHNEDE PASTALI KUTLAMA
    Güzel şarkıcı Irmak Arıcı, önceki akşam Emre Altuğ'u izlemek için Dada Salon Kabarett'e gitti. Bu sırada hayatının sürprizi ile sevindi. Emre Altuğ genç şarkıcıyı sahneye çağırıp doğum gününü tebrik etti, pasta kesti. Duygusal anlar yaşayan genç şarkıcı, herkese teşekkür etti.

        MEMLEKET SEVGİSİ
        Koray Avcı, Kıbrıs, Concorde Tower Otel'de konser verdi. Kendisini dinlemeye gidenlere müzik ziyafeti çekti. Genç şarkıcı, "Memleket aşkı benim için başka birşey. Bu yüzden Türk vatandaşlarının olduğu her yerde konser vermek büyük mutluluk" diye konuştu.

        'FAZLA ŞAAPMA' 5 KASIM'DA VİZYONA GİRİYOR
        Ömür Özdemir, 2016'da yayınlanan 'Fazla Şaapma' adlı kitabını sinemaya taşıdı. Özdemir, filminin hem senaryosunu yazdı hem de başrollerinden birini üstlendi. Başrollerinde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler ve Selin Dumlugöl'ün yer aldığı film, 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek...

        EFSANE DÖNÜYOR
        İstanbul gecelerinin bir efsanesi daha geri dönüyor. Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, 23 Ekim'de Ağaoğlu Maslak 1453'te kapılarını açacak.

            3 bin 500 metrekarelik devasa bir alana kurulan mekanda ise ilk olarak Kenan Doğulu sahneye çıkacak.

            SANAT AŞKINA...
            Ressam Berfin Uluman'ın yeni sergisi Raffles Hotel'de açıldı. 24 tablonun 17'si, sergide satıldı. Barış Murat Yağcı da 30 bin TL ödeyip ünlü ressamın tablosundan satın aldı.
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            Haberler Saklambaç Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu: "Beni ağlattığınız için teşekkür ederim"
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