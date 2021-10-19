Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu: "Beni ağlattığınız için teşekkür ederim"

Turnesinin ilk ayağı olan Ankara Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluştu. Muhteşem repertuvarı ile sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında dakikalarca alkışlandı. Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Simge, "Bana bu güzel sesleri, anları yaşattığınız için ve beni ağlattığınız için teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.