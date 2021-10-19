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    Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı yeni bir aşka yellen açtı! Yeni sevgilisinin eski eşi ise arkadaşı çıktı

    Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin’den ayrıldı! Ara vermeden yeni bir aşka yelken açtı! Bu kez de sosyetik Kerim Çarmıklı ile yakalandı... Yeni sevgilisinin eski eşi ise arkadaşı çıktı!

    Aşk gezgini!

    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, ilişkilerini noktaladı. Herkes evlilik beklerken onlar ayrıldı! Oğulcan Engin bir süre sonra Burcu Esmersoy ile yakalandı! Ardından da oyuncu Miray Daner ile aşka başladı!

    Eski sevgilisi Ezgi de onun gibi hemen düğmeye bastı! Sosyetik bir ismin kalbini çaldı. Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı ile birlikteliğe başladı!

    İkili, önceki gece Momo adlı mekanda samimi bir şekilde sabahladı. Mekandan çıkarken kapıda selfie yapan taze aşıklar, sosyal medyada da birbirini takibe aldı. Eyüboğlu ve Çarmıklı daha sonra aynı arabayla oradan uzaklaştı.

        Geçtiğimiz sene psikolog Zeynep Selvili'den boşanan Kerim Çarmıklı'nın Ezgi Eyüboğlu ile beraberliğinde şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı.

        Güzel oyuncu ile Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili'nin arkadaş olduğu vurgulandı. Selvili, Eyüboğlu'nu Instagram'da takip etmeyi sürdürürken Eyüboğlu ise Selvili'yi takipten çıkardı.

        Kerim Çarmıklı ile Ezgi Eyüboğlu bir mekanda birlikte görüntülendiler.
            Piyonlarını kurtarmanın derdine düştüler!
            Haberler Saklambaç Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı yeni bir aşka yellen açtı! Yeni sevgilisinin eski eşi ise arkadaşı çıktı
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