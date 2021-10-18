Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi





YATIRIMI SEVİYOR

Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş. Beykoz'dan 7 milyon liralık bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.

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