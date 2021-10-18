Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi

    Reklam zengini Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz’dan 7 milyon liraya villa aldı

    UFUK ÖZCAN
    Güzel yatırım

    Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.




    Bvlgari ile anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı. Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da 7 milyon lirayı cebine koymuş.



    YATIRIMI SEVİYOR
    Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş. Beykoz'dan 7 milyon liralık bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başka Erdoğan Angola’da
    Haberler Saklambaç Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi
        SON DAKİKA