Asker kaçağı Linet! (Magazin haberleri)





HAKLI SİTEM

Yakın tarihte kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden şarkıcı Alişan hakkında "Yeğenlerini okuduğu okuldan almaya gelince velilerin tepkisi ile karşılaştı" diye haberler çıktı. Okulun özel park yerini kullandığı iddia edilen Alişan'a, orada olan veliler tepki göstermiş. Alişan da sosyal medya hesabından "Ne kadar büyük bir haber. Alişan yeğenlerine gitmiş. Özel park yeri kullanmış. Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey. Gerçekten bunu haber yapmakta büyük bir haber başarısı' diye sitemde bulundu. Yakından tanıyan biri olarak söyleyeyim. Alişan, hiçbir zaman sanatçı kimliğini kullanıp bir ayrıcalık istememiştir. Ve kardeşi Selçuk Tektaş, vefat ettiğinden beri yeğenlerine babalık yapmaya çalışan bir insan. Komşumuzda bir cenaze olduğunda televizyonu bile açmayan bir millet olduğumuzu unutmayalım.