Asker kaçağı Linet! (Magazin haberleri)

Luvia Yeşilköy, önceki akşam Linet'le kapılarını açtı. Gecede Linet'i dinlemek için İsrail'den gelen hayranları dikkat çekti.
Şarkıcı, "İsrail'de doğdum. Türk bayrağını, Türk müziğini her daim, gittiğim her yerde gururla ve zevkle taşıyorum" dedi.
Linet sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne zaman ki okul bitti içim içime sığmadı bir de askerlik dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."
'KAVGAYLA İLGİM YOK'
Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Komşusu ile arasında kavga çıktığı yönündeki haberle ilgili de konuşan Tuna, "Olayla benim hiçbir alakam yok" dedi.
YENİDEN DOĞUŞ
Uzun süredir sahnelerden uzak kalan ve birçok iş kolunda ticarete atılan şarkıcı Doğuş, duyduğuma göre ekranlara geri dönüyormuş. En son 2010 yılında bir dizide oynayan Doğuş, 11 yıl sonra ekranlara dönmenin mutluluğunu yaşıyormuş. Oyuncu kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı dizide Doğuş, Sermiyan Midyat ile başrolü paylaşacakmış. Dizinin çekimleri Güneydoğu Anadolu'da yapılacakmış.