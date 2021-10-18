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    Asker kaçağı Linet! (Magazin haberleri)

    Şarkıcı Linet, asker kaçağı olduğunu söyledi. İşte haberin detayları ve 18 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin haberleri...

    Asker kaçağı Linet

    Luvia Yeşilköy, önceki akşam Linet'le kapılarını açtı. Gecede Linet'i dinlemek için İsrail'den gelen hayranları dikkat çekti.

    Şarkıcı, "İsrail'de doğdum. Türk bayrağını, Türk müziğini her daim, gittiğim her yerde gururla ve zevkle taşıyorum" dedi.

    Linet sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne zaman ki okul bitti içim içime sığmadı bir de askerlik dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."



    'KAVGAYLA İLGİM YOK'
    Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Komşusu ile arasında kavga çıktığı yönündeki haberle ilgili de konuşan Tuna, "Olayla benim hiçbir alakam yok" dedi.



    YENİDEN DOĞUŞ
    Uzun süredir sahnelerden uzak kalan ve birçok iş kolunda ticarete atılan şarkıcı Doğuş, duyduğuma göre ekranlara geri dönüyormuş. En son 2010 yılında bir dizide oynayan Doğuş, 11 yıl sonra ekranlara dönmenin mutluluğunu yaşıyormuş. Oyuncu kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı dizide Doğuş, Sermiyan Midyat ile başrolü paylaşacakmış. Dizinin çekimleri Güneydoğu Anadolu'da yapılacakmış.



        HAKLI SİTEM
        Yakın tarihte kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden şarkıcı Alişan hakkında "Yeğenlerini okuduğu okuldan almaya gelince velilerin tepkisi ile karşılaştı" diye haberler çıktı. Okulun özel park yerini kullandığı iddia edilen Alişan'a, orada olan veliler tepki göstermiş. Alişan da sosyal medya hesabından "Ne kadar büyük bir haber. Alişan yeğenlerine gitmiş. Özel park yeri kullanmış. Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey. Gerçekten bunu haber yapmakta büyük bir haber başarısı' diye sitemde bulundu. Yakından tanıyan biri olarak söyleyeyim. Alişan, hiçbir zaman sanatçı kimliğini kullanıp bir ayrıcalık istememiştir. Ve kardeşi Selçuk Tektaş, vefat ettiğinden beri yeğenlerine babalık yapmaya çalışan bir insan. Komşumuzda bir cenaze olduğunda televizyonu bile açmayan bir millet olduğumuzu unutmayalım.



        'YENİ'DEN GAZİNO
        YENİ Gazino, Selami Şahin ve Işın Karaca ile Ağaoğlu Maslak 1453'te kapılarını açtı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen ikili, gazino kültürünün yeniden yükselişe geçmesinden mutlu olduklarını dile getirdi. Işın Karaca; "İyi solistler, çok kaliteli müzik, kaliteli yemek. İnsanların gelip eğlenebileceği harika bir mekan. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.



        SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR
        Hande Yener,         Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da verdiği konserle müzikal şova imza attı. Son dönemde sahne kostümleriyle olay yaratan Yener, yine farkını konuşturdu. Şarkıcı, sahneye yapımı 1 ay süren Seyit Ares imzalı kırmızı deri kostümü ile çıktı. Yener'i dinleyenler, "Sana kırmızı çok yakışıyor" şarkısında hep beraber tezahürat yaptı.

            HEM SPOR HEM KAHVE
            Cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yasemin Hanım, spor tarzyla dikkat çekti. Yürüyüşün ardından kahve alan Özilhan, kahvesini içerken maskesini de koluna taktı. (Aydın HAMZA)



            ŞARKILI JEST
            Derya Şensoy, önceki akşam aşka geldi. Güzel oyuncu, sevgilisi Celal Can Algül'e Maslak'ta bir mekanda sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Bir ara sahneye çıkan Şensoy, sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkı söyledi. 28 yaşına giren Algül ise dizlerinin üzerine çökerek sevgilisini dinledi. (Doğan SAVAŞ)



            TATLI HAYAT
            Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, balayından renkli pozlar paylaşmaya devam ediyor. Meksika'ya giden Kayı, önceki gün de at üstünde bu renkli karesini paylaştı.


                ZAYIFLIKTA                 BİRİNCİ
                Yeşilçam'ın efsane aktörü Bilal İnci'nin torunu olan güzel oyuncu Ayça İnci, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncu, ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Fit haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, son iki ayda spor yaparak 12 kilo verdiğini açıkladı.



                BEN YOKKEN YANINDA
                Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 24. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #BenYokkenYanında etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.



                71'LİK KOCA ÇINAR
                Usta oyuncu Tamer Levent, 71'inci yaş gününü Kozyatağı Hilton Otel'deki Efrouz'da kutladı. Doğum günü pastasını alkışlar eşliğinde kesti. Yeni yaşının sağlık ve huzur getirmesini diledi. "Daha güzel bir dünya için 'Sanata Evet' diyoruz" diyerek temennide bulundu.
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                Başka Erdoğan Angola’da
                Haberler Saklambaç Asker kaçağı Linet! (Magazin haberleri)
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