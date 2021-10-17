Işın Karaca kavga istiyor! Bakın sevgilisi Can Yapıcıoğlu için neler söyledi

HAMARAT EBRU

Ebru Şallı, önceki gün hem hamaratlığını konuşturdu hem de reklam yaptı. 44 yaşındaki güzel sunucu, mutfağa girip pişi yaptı. Şallı, elinde pişiyle poz verirken, bir yandan da kendi markası olan taytının reklamını yapmayı ihmal etmedi.