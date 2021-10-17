Işın Karaca kavga istiyor! Bakın sevgilisi Can Yapıcıoğlu için neler söyledi

Karaca, "Stüdyoya gidiyorum. Gerginlik üstüne gerginlik. Can çok sakin sinirlerimi bozuyor. Bir kavga et benimle. Kadın dediğin biraz kavga ister ayol" diye konuştu. Aydın HAMZA
HAMARAT EBRU
Ebru Şallı, önceki gün hem hamaratlığını konuşturdu hem de reklam yaptı. 44 yaşındaki güzel sunucu, mutfağa girip pişi yaptı. Şallı, elinde pişiyle poz verirken, bir yandan da kendi markası olan taytının reklamını yapmayı ihmal etmedi.
ŞEKERCİ MÜJDE VERDİ
Engin Hepileri, oyuncu eşi Beyza Şekerci ile Bebek Kahvesi'nde görüntülendi. Annelik yüzünden setlere hasret kalan Şekerci, "Can, okula başladığı için ben de projeye başlayacağım artık" diyerek sevenlerine müjde verdi. Doğan SAVAŞ