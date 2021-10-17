Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Işın Karaca kavga istiyor! Bakın sevgilisi Can Yapıcıoğlu için neler söyledi

    Şarkıcı ışın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bebek'te objektiflere takıldı. İşte haberin detayları ve 17 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Işın kavga istiyor!

    Karaca, "Stüdyoya gidiyorum. Gerginlik üstüne gerginlik. Can çok sakin sinirlerimi bozuyor. Bir kavga et benimle. Kadın dediğin biraz kavga ister ayol" diye konuştu. Aydın HAMZA

    HAMARAT EBRU
    Ebru Şallı, önceki gün hem hamaratlığını konuşturdu hem de reklam yaptı. 44 yaşındaki güzel sunucu, mutfağa girip pişi yaptı. Şallı, elinde pişiyle poz verirken, bir yandan da kendi markası olan taytının reklamını yapmayı ihmal etmedi.

    ŞEKERCİ MÜJDE VERDİ
    Engin Hepileri, oyuncu eşi Beyza Şekerci ile Bebek Kahvesi'nde görüntülendi. Annelik yüzünden setlere hasret kalan Şekerci, "Can, okula başladığı için ben de projeye başlayacağım artık" diyerek sevenlerine müjde verdi. Doğan SAVAŞ

        KOMEDİ MASALI
        Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz'ın başrollerini paylaştığı Masal filminin çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Romantik komedi tarzındaki filmin çekimleri 4 hafta sürecek.

        YAĞMUR ONA VIZ GELDİ
        Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" Açıkhava Turnesi'nin 6. konseri önceki gün yapıldı. Tan Taşçı, yağmurlu havaya rağmen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'yı yine tıka basa doldurdu.

        HAYVANLAR İÇİN ÇALIŞIYOR
        Hayvanseverliğiyle tanınan Sinem Umaş, 'Ninaset' adlı bitkisel çay ve kahve markasını büyüttü. Beykoz'daki evinde üçü engelli 20 köpeğin bakımını üstlenen Umaş, firmasıyla elde ettiği gelirin yüzde 20'sini sokak hayvanları için harcayarak alkış topladı.

            KUCAK DOLUSU SEVGİ
            Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Arabasına giden sunucu, karşılaştığı arkadaşıyla ayak üstü sohbet etti. İkili, birbirini böyle kucakladı.

            MİNİ DOSTLUK
            Hadise önceki gün yakın arkadaşı Seda Bakan'ın kızı Leyla ile buluştu. İkilinin, neşe dolu halleri objektife böyle yansıdı.

            ÖZGE'NİN YAVRULARI
            Oyuncu Özge Borak, önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla sosyal medyayı renklendirdi. 3 yavru kediyle poz veren Borak, "Sütten kesilir kesilmez sahiplendireceğim" notu düştü.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li İBB İstanbul’u sata sata bitiremedi!
            Haberler Saklambaç Işın Karaca kavga istiyor! Bakın sevgilisi Can Yapıcıoğlu için neler söyledi
                SON DAKİKA